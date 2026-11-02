Erik ten Hag reflexiona sobre Cristiano Ronaldo: “Los jugadores querían trabajar para él, lo admiraban, pero la estrella también debe devolverle algo al equipo”

Así como Erik ten Hag ya había criticado a Cristiano Ronaldo, ahora otra vez cuestionó su comportamiento durante la etapa que compartieron en el Manchester United. El entrenador neerlandés volvió a hablar de los problemas que tuvo con el portugués y explicó por qué consideraba que su presencia no siempre beneficiaba al funcionamiento colectivo.

Mientras CR7 ha dejado frases célebres, también se ha ganado críticas en los últimos años por su rol de finalizador y poco aporte en la generación de juego. Ten Hag retomó ese debate.

Erik ten Hag criticó a Cristiano Ronaldo

El actual entrenador del Twente recordó que los jugadores del Manchester United admiraban a Cristiano y querían trabajar para él, pero consideró que esa relación debía ser recíproca. “Cada equipo debe recibir a su estrella, pero la estrella debe trabajar para el equipo. Y ese era el problema que tenía Ronaldo”, explicó en diálogo con ESPN.

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Ten Hag reconoció que el portugués es “un jugador extraordinario, de los mejores de la historia”, aunque cuestionó su capacidad para colaborar en el juego colectivo. “Desde hace siete u ocho años que ya no es capaz de colaborar para el equipo. Desde la Juventus, se terminó”, afirmó. También destacó al Real Madrid por desprenderse de él.

El neerlandés agregó que intentó que Ronaldo modificara su actitud y aumentara la exigencia en los entrenamientos. Sin embargo, aseguró que el delantero no estaba preparado para llevar su trabajo físico al límite.

Las frases más duras de Erik ten Hag contra CR7

Las críticas de Ten Hag no comenzaron con estas declaraciones. En otra oportunidad, el DT había asegurado que Cristiano lo decepcionó a él y al equipo, porque habían planificado la temporada contando con su participación.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Old Trafford, Manchester, Britain - January 3, 2022 Manchester United’s Cristiano Ronaldo during the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.|PHIL NOBLE/REUTERS

“Muchas veces le dije: 'Ronnie, todos queremos que llegues a la posición correcta, pero si no llegas al área no puedes convertir'. No era capaz de hacer esto”, recordó.

Ten Hag también habló de la influencia de Ronaldo en el vestidor y aseguró que les decía a sus compañeros que reservaran energía durante los entrenamientos. Para el entrenador, primero debían alcanzar una buena condición física antes de administrar esfuerzos.

Juventus Cristiano Ronaldo|TF-Images/Getty Images

Erik ten Hag respaldó a Lionel Messi

En sus declaraciones, el neerlandés también comparó la situación de Cristiano con la de Lionel Messi en la Selección Argentina. Para Ten Hag, el capitán argentino demostró que una estrella puede recibir el respaldo de sus compañeros y, al mismo tiempo, devolver ese esfuerzo dentro del campo.

“Nadie está por encima de un club o país, ni siquiera Messi. Y eso es, precisamente, lo extraordinario de Messi y de cómo funcionaban las cosas en Argentina”, afirmó.

