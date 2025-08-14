Es considerado una estrella y vale 13 millones, pero en realidad no ha ganado ningún título

Allan Saint-Maximin no ha ganado ningún título en su carrera pese a haber jugado en varios equipos de Francia, Alemania, Inglaterra, Turquía, Arabia Saudita y ahora México, donde llegó con cartel de estrella. El futbolista que tiene un valor en el mercado de 13 millones de euros (283.8 millones de pesos) buscará conseguir su primer campeonato con América, equipo en el que percibirá un sueldo millonario .

El francés tiene un gran cartel, pues jugó en varios equipos, pero en ninguno de ellos pudo levantar ningún trofeo, puesto que en los clubes en los que formó parte eran de media tabla en sus respectivas ligas. En el único conjunto en el que pudo aspirar a ganar un título fue el Al-Ahli en Arabia Saudita, pues es un conjunto que siempre pelea campeonatos en su liga como las Águilas, conjunto al que llegó el delantero por una razón .

@clubamerica Allan Saint-Maximin llegó al América como una estrella, pero a sus 28 años no ha ganado ningún título

La trayectoria de Allan Saint-Maximin, jugador estrella que no ha ganado ningún título

Allan Saint-Maximin inició en las categorías inferiores del St-Étienne de Francia hasta llegar al primer equipo. Sus cualidades lo llevaron a ser fichado por uno de los clubes con mas historias en su país: Mónaco, conjunto en el que estuvo 2 años, aunque no del todo. Lo anterior, ya que el delantero fue prestado en varias ocasiones.

Maximin fue cedido a varios equipos cuando perteneció a Mónaco, pues fue enviado a Hannover 96 de Alemania y el SC Bastia de Francia, con el objetivo de que sumara más minutos y se consolidara. Posteriormente, el ahora jugador del América jugó para Niza sin poder conseguir un campeonato.

Allan fue transferido a Newcastle United de Inglaterra, donde estuvo durante 4 años, su mayor estadía en un equipo hasta entonces, pero en 2023 llegaría Al-Ahli para hacerse de sus servicios. Luego de que el francés no tuviera un buen rendimiento fue prestado al Fenerbahce de Turquía, club en el que fue dirigido por José Mourinho.

Finalmente, Maximin terminaría cesión en verano de 2025 y al ver interés del América decidió continuar su carrera en México con el máximo campeón de la Liga BBVA MX, a fin de que pueda levantar el primer título de su carrera, pues a sus 28 años su palmarés está vacío.