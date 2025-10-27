Este es el equipo que le quitaría la clasificación a Pumas UNAM y nadie se esperaba

Santos Laguna es el equipo que le quitaría la clasificación de Play-in a Pumas UNAM y que nadie esperaba, pues al término de la jornada 15 se ubica en el décimo puesto tras derrotar en casa 3-1 a Querétaro . Los Guerreros resurgieron de las cenizas como el Ave Fénix, pues luego de 2 torneos desastrosos están a punto de avanzar a la fase de eliminación de la Liga BBVA MX.

El conjunto universitario sigue sin levantar en este torneo, pues con el empate a un gol contra León , suma 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria, hecho que los aleja cada vez más de la clasificación, pues de momento se ubica en la posición 13, a solo 2 puntos de Santos Laguna, último lugar que avanzaría a Play-in.

Club Santos Santos Laguna es el equipo que de momento está dejando fuera a Pumas de la zona de Play-in

El resurgir de Santos Laguna, el equipo que le quitaría la clasificación a Pumas

El conjunto de Torreón, Coahuila, es el “caballo negro” de este torneo, pues nadie esperaba que le compitiera a varios equipos, entre ellos Pumas, que se reforzó con grandes figuras internacionales. Santos viene de 3 partidos consecutivos sin perder: 2 triunfos y un empate, que lo ubican como el último clasificado al momento.

TE PUEDE INTERESAR:



Los Guerreros deberán sumar puntos en sus últimos 2 compromisos del Apertura 2025 para dejar fuera a Pumas y consumar el cuarto fracaso de Efraín Juárez al frente de la UNAM. En las últimas 2 jornadas visitará a Necaxa y recibirá a Pachuca, partidos clave para Santos Laguna.

Los partidos que dejarían a Pumas fuera de la clasificación

Pumas debe sumar puntos en las últimas 2 jornadas si es que quiere estar en zona de Play-in, aunque ello luce un poco complejo, ya que se medirá ante equipos que compiten en la parte alta de la Tabla General del Apertura 2025, como lo son Tijuana y Cruz Azul.

¿Qué probabilidad tiene Pumas de clasificar al Play-in del Apertura 2025, según la IA?

Pumas tiene entre 20 y 25 por ciento de probabilidad de clasificar al Play-in, según la Inteligencia Artificial. Lo anterior, ya que la UNAM no depende de sí mismo, sino de otros resultados. Además, no tiene margen de error en los partidos ante Xolos y Cruz Azul, lo cual luce complicado.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.