Es impactante este nuevo récord que acaba de alcanzar Nicolás Larcamón: Cruz Azul orgulloso

Nicolás Larcamón obtuvo el impactante récord de ligar 7 victorias consecutivas con Cruz Azul, hecho que solo habían logrado 4 técnicos. La Máquina está orgullosa del buen torneo que ha hecho hasta el momento, pues el club sigue invicto en el Apertura 2025, pese a que en la jornada 11 peligró al empatar en los minutos finales ante Querétaro .

El argentino igualó el récord de Martín Anselmi, quien también logró 7 triunfos al hilo y que hoy es pretendido por un equipo de la Liga BBVA MX que no es Rayados . Larcamón, pudo haber incrementado su récord y posicionarse como de los mejores entrenadores, pero los Gallos Blancos le cortaron la seguidilla.

Nicolás junto a Anselmi se ubican en el cuarto puesto de más victorias consecutivas, aunque el exentrenador del Necaxa le lleva ventaja al lograrlo en su primer torneo. Estas son las mejores rachas de los técnicos de Cruz Azul:



Juan Reynoso – 12 triunfos - Clausura 2021 Raúl Cárdenas – 10 victorias - Temporada 1971-1972 Luis Fernando Tena – 8 triunfos - Temporada 1994-1995 y Clausura 2014 Martín Anselmi – 7 victorias- Apertura 2024 Nicolás Larcamón – 7 triunfos – Apertura 2025

El buen augurio del récord que acaba de alcanzar Nicolás Larcamón

Los entrenadores de Cruz Azul que se encuentran en la lista del récord han ganado títulos, excepto Martín Anselmi, quien fue subcampeón en el Clausura 2024 al perder la final ante América. El más ganador fue Raúl Cárdenas, considerado el mejor técnico de la Máquina al conquistar 5 campeonatos de liga, 2 Concachampions y 3 Campeón de Campeones.

Luis Fernando Tena fue la mente inteligente del campeonato de Cruz Azul en el Invierno 1997, el último que conquistó el club luego de una sequía de más de 23 años, la cual dio por terminada Juan Reynoso en el Torneo Guardianes 2021. Cabe mencionar que el “Flaco” también levantó 3 trofeos de Concachampions y el peruano uno más de Campeón de Campeones.

Nicolás Larcamón, por lo anterior, le augura un buen futuro en Cruz Azul, pues sus antecesores han hecho grandes trabajos al hilar varios triunfos. De todos modos, aún es muy próximo para echar las campanas al vuelo, pues aún queda torneo por disputar, además de la Liguilla.