Es la estrella del Barcelona y nadie puede creer lo que dijo sobre la Liga BBVA MX
FC Barcelona Femení
Es la estrella del Barcelona y nadie puede creer lo que dijo sobre la Liga BBVA MX
José Alejandro
Liga MX Femenil
Compartir

Previo al duelo que sostendrá Barcelona contra las estrellas de la Liga BBVA MX Femenil , en conferencia de prensa, Alexia Putellas declaró que el futbol mexicano es diferente al de España e incluso reveló cómo funciona el sistema, palabras que dejaron boquiabiertos a más de uno, pues la jugadora que ha ganado 2 veces el balón de oro conoce el balompié azteca.

“Las jugadoras españolas que más tiempo llevan aquí [México] me explicaban cómo funcionaba la liga, porque es un poco diferente a lo que hay en España con el Apertura y Clausura, [así como] las rivalidades y los grandes estadios donde se juega”, refirió la estrella del Barcelona, equipo que le paga miles de euros a sus mejoras jugadoras .

Alexia Putellas
@alexiaputellas
Alexia Putellas dijo que conoce bien la Liga BBVA MX Femenil, cómo es sus sistema y estilo de juego

Putellas reconoció que, aunque no ve con frecuencia la Liga BBVA MX Femenil por la diferencia de horarios entre México y España, si sigue los resultados y resaltó lo siguiente del futbol azteca: “Es un juego muy abierto, rara vez suelen haber bloques más encerrados, la intensidad que hay, todo eso lo conozco”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es Alexia Putellas, la estrella del Barcelona?

Alexia Putellas es una jugadora española de gran renombre a nivel mundial, pues es ganadora de dos balones de oro en 2021 y 2022. La futbolista es un estandarte de Barcelona, club al que llegó en 2018 proveniente del Levante. Con el club catalán ha tocado la gloria al ser la capitana del equipo y ganar un sinfín de títulos:

  • 7 Liga Femenil
  • 7 Copa de la Reina
  • 3 Supercopas de España
  • 2 UEFA Women´s Champions League

Putellas también conquistó una Copa de la Reina con el Espanyol de Barcelona y su más grande trofeo: la Copa del Mundo Femenil 2023 con la Selección de España tras vencer en la final a Inglaterra.

¿Cuándo es el partido de estrellas entre Barcelona y la Liga BBVA MX Femenil?

Barcelona y las estrellas de la Liga BBVA MX Femenil se enfrentarán en un partido amistoso el viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El duelo arrancará a las 8:30 de la noche (hora centro de México) y el costo de los boletos van desde los 200 hasta los 1,000 pesos.

Barcelona
