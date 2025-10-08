deportes
GOLAZO: Vídeo del gol de Iker Fimbres con México en el Mundial sub-20

El mediocampista de Rayados de Monterrey se animó a probar desde fuera del área y venció al arquero andino para ampliar la ventaja de México en el partido.

Iker Fimbres gol
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
La Selección Mexicana sub-20 derrotó a Chile en los octavos de final del Mundial y lo hizo con varias joyitas de sus jugadores. El segundo tanto fue cortesía de Iker Fimbres, quien se animó desde fuera del área a probar y le salió un gran tanto que amplió la ventaja a favor de nuestro combinado.

Corría el minuto 67 cuando el volante de Rayados de Monterrey se hizo un espacio en los linderos del área y sacó un disparo a media altura con suficiente potencia para vencer al arquero Mella Almendra. El canterano de la Pandilla había probado suerte minutos antes sin suerte, pero no dejó que eso le pesará e instantes después rompió la red.

México continúa invicto en el Mundial sub-20

Con el triunfo en suelo andino justamente ante los anfitriones, los pupilos de Eduardo Arce no conocen la derrota en el certamen internacional tras dos empates y dos triunfos en dicho torneo. México inició con un igualada a dos goles con su similar de Brasil, posteriormente dividió puntos con España y para cerrar la fase de grupos venció hasta en ese momento una invicta Marruecos. Finalmente, Gilberto Mora y compañía aseguraron su lugar en los cuartos de final y esperan rival entre uno de los cruces más parejos de la llave mundialista.

Selección Mexicana
Autor / Redactor

Erick De la Rosa

