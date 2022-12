“Espero que Argentina gane la Copa del Mundo por Messi”: Zlatan Ibrahimovic

La Selección de Argentina logró clasificar a semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 al ganarle en tanda de penales a Países Bajos. Con la eliminación de Brasil, para los expertos, Argentina empieza a tener mayores posibilidades de llegar a la final de Mundial y son varios los aficionados y estrellas del futbol que quieren ver a Messi ganar la Copa del Mundo. Zlatan Ibrahimovic ya declaró que quiere que gane Argentina.

El delantero del A. C. Milan, tiene claro a quién va apoyar para las últimas fases de la justa mundialista, luego de que la selección de Suecia no clasificó al Mundial. Ibrahimovic confesó que quiere que la albiceleste sea campeona del mundo únicamente por su ex compañero Lionel Messi.

Zlatan en su paso con el Barcelona junto a Messi jugó 46 partidos con el Barcelona, anotó 22 goles y dio 13 asistencias.

Zlatan Ibrahimovic mencionó para un medio que su apoyo está con los dirigidos por Lionel Scaloni; “Espero que Argentina gane por Messi”. Aunque ahora se tendrán que enfrentar a la Selección de Croacia que viene de eliminar a la Selección que era la candidata número uno, Brasil.

Aunque el partido frente a Croacia no será nada sencillo, la hinchada albiceleste tiene toda la fé en que el dorsal 10 volverá a frotar la lámpara para acceder a la final. Va a ser complicado pues enfrente tendrán a Luka Modric, que sabe cómo jugar y ganar ante Lionel Messi.

El partido de semifinales se disputará el próximo martes 13 de noviembre a las 13 horas (tiempo del centro de México) entre Argentina vs Croacia desde el Estadio de Lusail.

