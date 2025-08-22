Con esta cantidad de dinero sancionarían a tu equipo de la Liga BBVA MX si haces disturbios en el estadio
El futbol es un deporte lleno de pasión, pero en algunas ocasiones los aficionados lo llegan a mal interpretar, a tal grado de cometer disturbios en el estadio
Los aficionados son parte importante en el futbol, pues son los que se encargan de hacer grande a un equipo y de contribuir en su subsistencia. Sin embargo, hay ocasiones donde la pasión que desbordan se les sale de las manos, a tal grado de ocasionar disturbios en el estadio como lo sucedido en la batalla campal en el Independiente contra U de Chile . Por lo anterior, te dejamos cuánto dinero pagaría tu equipo por algo similar en la Liga BBVA MX.
De acuerdo con el Artículo 41, Capítulo V, del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), un equipo puede llegar a ser multado desde los 200 hasta los 20 mil UMA´s, lo que equivale entre los 2,200 hasta los 2.2 millones de pesos. Además, les pueden clausurar el estadio, dependiendo la gravedad de disturbio de lo aficionados, la cual será analizada por la Comisión Disciplinaria, que se encargó de suspender a 7 futbolistas por manipulación de partidos .
Además, los clubes también podrían ser sancionados por 3 mil UMA´s (más de 339 mil pesos) de no tener credencializados a sus Grupos de Animación, los cuales de llegar a causar incidentes graves se les negará la venta de boletos durante 3 partidos, o en el peor de los casos ser vetado de todos los estadios del país, dependiendo qué tan grave fue la falta.
¿Cuáles son los lineamientos que deben cumplir los equipos de la Liga BBVA MX para evitar ser sancionados?
Los 18 equipos de la Liga BBVA MX deben mantener en orden el estadio donde se jugarán los partidos con ciertos lineamientos que deben cumplir al pie de la letra para evitar posibles disturbios de la afición y multas. Los puntos a seguir son los siguientes.
- Prohibida la venta de bebidas en hielo o envasadas en lata y vidrio
- Contar con seguridad para verificar que aficionados no ingresen al estadio con armas u objetos punzocortantes
- Los equipos deberán contar con elementos necesarios de seguridad pública y privada para salvaguardar la integridad de los aficionados tanto adentro como afuera del estadio
- Evitar sobrecupo en las gradas y que el estadio cumpla con los protocolos necesarios para oficializar un partido
- Contar con un sistema de circuito cerrado en el estadio, pues de lo contrario los equipos tanto de la Liga MX como de Expansión serán acreedores a una multa que va de los 1 mil hasta los 5 mil UMA´s (de 113 mil a 565 mil pesos)
- Cumplir con el protocolo del FAN ID, a fin de que la liga y la FMF identifique a los aficionados en caso de algún disturbio
- Los equipos locales tienen la encomienda de garantizar la seguridad de los clubes rivales antes, durante y después del partido.