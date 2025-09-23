Así está el nuevo equipo de Memo Ochoa en la tabla de posiciones tras la HUMILLACIÓN del 5-0

Memo Ochoa tuvo un amargo debut con el AEL Limassol tras recibir 5 anotaciones en la liga de Chipre , resultado que le costó a su nuevo equipo en la tabla de posiciones. El mexicano y su club, ante la derrota, cayeron hasta el 9º lugar, con una diferencia de -5 goles.

Ochoa no cumplió con el objetivo en el Limassol y quedó como la burla tanto en la liga de Chipre como en México, pues los aficionados reaccionaron a la goleada que sufrió el portero. Con esta derrota, AEL y cinco veces mundialista se mantienen con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y 2 descalabros.

AEL Limassol FC Memo Ochoa y el AEL Limassol se ubican en la novena posición con 4 puntos

El AEL Limassol se ubicaba en el séptimo puesto antes de se diera a conocer la contratación del seleccionado mexicano, pues después de 2 jornadas disputadas tenía una victoria y una derrota, así como 2 goles a favor y el mismo número en contra.

Memo Ochoa, el peor portero del AEL Limassol hasta el momento, según las estadísticas

Memo Ochoa tenía la encomienda de permitir un gol por partido en el AEL Limassol, ya que sus antecesores recibieron 4 anotaciones en 3 partidos disputados. A Víctor Braga, quien se fue del equipo, le marcaron 2 tantos en las primeras 2 fechas, mientras que a Panagiotis Kyriakou el mismo número en la jornada 3.

Ochoa, por lo anterior, ya es el peor portero del AEL Limassol, según las estadísticas, pues recibió 5 goles en un partido, 3 más que sus 2 antecesores y todavía falta por disputar el resto del torneo, ya que apenas van 4 jornadas disputadas en la liga de Chipre.

Las reacciones de los mexicanos a la goleada que recibió Memo Ochoa

La goleada que recibió Memo Ochoa en su debut con el AEL Limassol generó miles de reacciones en los aficionados mexicanos, pues la mayoría cuestionó su accionar en la liga de Chipre, como lo fue el usuario @kurama8538993, quien publicó lo siguiente: “Sigue aumentando su récord, el hombre de los 1000 goles recibidos”.

Otros tantos cuestionaron la terquedad del portero de seguir jugando, pues su objetivo es ir a su sexto Mundial, pese a que ya tiene 40 años. “Pudo retirarse por la puerta grande, siendo recordado como un portero que dejó su zona de confort, pero no. Está claro que no tiene nada que hacer en la Selección, ni de tercer portero, mejor que por dignidad se retire”, escribió @romanplanc82213 en X.