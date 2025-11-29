Esta es la razón por la que el raquetbol no es olímpico

Desde hace muchos años, diversos deportistas y directivos de países que cuentan con atletas que juegan raquetbol han manifestado que desean que esta disciplina ingrese al programa de los Juegos Olímpicos. Pero este anhelo sigue sin tener una resolución feliz.

México cuenta con una representante de este deporte que se ha convertido en una de las mejores figuras a nivel mundial: Paola Longoria. La potosina de 36 años ha manifestado su postura en varias oportunidades, declarando por qué la disciplina no ingresa en el programa olímpico.

¿Por qué el raquetbol no es un deporte del programa de los Juegos Olímpicos?

Según algunas voces del mundo del deporte, no existe la infraestructura para que el raquetbol se practique en algunos países. La principal razón para que la disciplina no sea incluida en el programa olímpico es justamente que en algunos continentes no lo practican y en otros dejó de desarrollarse.

Sin embargo, en una entrevista de 2023, la raquetbolista Paola Longoria fue contundente luego de participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La deportista declaró que el Comité Olímpico Internacional (COI) tiene intereses económicos para incluir esta disciplina. Por eso lA descartaron para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Hay muchos deportes que han llegado. Los que anunciaron para Los Ángeles, sin demeritar a ninguno, no tienen los países que nosotros tenemos en raquet. Era una de las cosas que nos pedía el COI y nosotros no entendíamos, pero ya después nos enteramos que pagaron cierto dinero. Obviamente ahí compites con patrocinadores y otros que, de alguna u otra manera, le apuestan a esos deportes", fue parte de su declaración sin rodeos.

¿Cuáles son los deportes que han sido incluidos en los Juegos Olímpicos después de muchos años?

Si bien las principales potencias en raquetbol son México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, lo cierto es que la disciplina no ha sido incluida en la próxima cita olímpica. Pero en el programa de Los Ángeles 2028 sí se incorporaron 6 deportes:

Críquet

Squash

Lacrosse

Flag football

Béisbol

Sóftbol

Según Thomas Bach, presidente del COI, esta designación de nuevas disciplinas para el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está en línea con la cultura deportiva estadounidense. Por eso mostrará sus deportes más icónicos al mundo.