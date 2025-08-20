Esta es toda la VERDAD de por qué Gonzalo Piovi ve con buenos ojos salir de Cruz Azul

Gonzalo Piovi estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami, pues las negociaciones aún continúan y sería cuestión de horas para que tanto las directivas del club de la MLS como de Cruz Azul se pongan de acuerdo y cierren la trasferencia. El defensa central ve con buenos ojos salir de la Máquina, pues llegaría a uno de los conjuntos más importantes de Estados Unidos y jugaría con Lionel Messi, pese a que Nicolás Larcamón desea que se quede .

De acuerdo con información del periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix, el argentino recibió una llamada de Messi para invitarlo al Inter Miami, una propuesta que no dejaría pasar, pues además de tener la oportunidad de jugar con uno de los mejores futbolistas del mundo, no le diría que no a su compatriota que le marcó personalmente. Además, el defensa mejoraría su salario en caso de llegar a la MLS .

¿Cómo van las negociaciones entre Inter Miami y Cruz Azul por Gonzalo Piovi?

Las negociaciones entre Inter Miami y Cruz Azul por Gonzalo Piovi continúan, ya que de acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, la directiva celeste rechazó la segunda oferta por el defensa central. No obstante, éste apela porque lo dejen salir para formar parte del club que lidera Lionel Messi.

Por el momento aún las Garzas no han lanzado una tercera oferta por el jugador y siguen sin llegar a un acuerdo, pero la vela que mantiene encendida el equipo de la MLS es que Piovi está intercediendo en la negociación para que no se caiga.

Sin embargo, el tiempo consume tanto a Inter Miami como a Gonzalo, pues de no llegar a un acuerdo con Cruz Azul y reducir los 7 millones de dólares (131.4 millones de pesos) que pide el cuadro mexicano, se podría venir abajo la negociación, ya que el mercado del torneo estadounidense se cierra el 21 de agosto.