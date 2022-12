Oficialmente, el Estadio 974 empieza a ser desmantelado

Uno de los ocho recintos que albergaron la Copa del Mundo de Qatar 2022 cerró sus puertas al acabar el juego de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur: el Estadio 974, mismo que se anticipó que sería deconstruido al acabar su participación en la justa mundialista.

El Estadio 974 fue uno de los ocho recintos que dieron lugar a los 64 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022; construido como 974 contenedores industriales multicolor, de ahí el nombre, y con un aforo de apenas 40 mil espectadores. Además, el inmueble ubicado en Ras Abu Aboud se convirtió en el primero en ser desmontable con todas las características que exige FIFA.

México vs Polonia inauguró el Estadio 974 en un juego nocturno como lo fueron todos en el recinto construido con contenedores; el empate sin goles de los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino contra los comandados por Czesław Michniewicz le dio la bienvenido a un lugar que estuvo destinado a dejar de existir.

¿Qué pasará con los contenedores del Estadio 974?

Luego de formar parte de uno de los recintos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los 974 contenedores con los que fue construido el escenario serán repartidos alrededor del mundo para quien necesite la infraestructura. Desde su inicio, el recinto fue planeado para la deconstrucción, por esa razón no tuvo aire acondicionado, entre otras cosas.

Los partidos de Qatar 2022 que se jugaron en el Estadio 974

Seis juegos de fase de grupos tuvieron como sede al Estadio 974: México vs Polonia, Portugal vs Ghana, Francia vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Polonia vs Argentina y Serbia vs Suiza; además, vivió la gran exhibición colectiva de la selección cinco campeona del mundo contra el conjunto surcoreano en la instancia de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Más de 250 mil espectadores fueron testigos de los juegos en un recinto que desaparecerá.