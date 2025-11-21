deportes
Estadio Centenario, casa de Olmecas de Tabasco VIBRÓ con la coronación de Miss Universo de Fátima Bosch

El Estadio Centeranrio, donde juegan los Olmecas de Tabasco en la LMB, vio coronarse a la representante en Miss Universo Fátima Bosch; hubo lleno y celebración en el parque.

fatima bosch miss universo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
El jueves por la noche el Estadio Centenario 27 de febrero, casa de los Olmecas de Tabasco festejó a lo grande y tuvo una fiesta, y es que fue el centro en el cual los tabasqueños se reunieron para ver la coronación de Miss Universo 2025, donde la local Fátima Bosch estaba entre las competidoras y quien finalmente fue la gran ganadora.

Olmecas y la comunidad tabasqueña hicieron puntualmente la convocatoria del jueves 20 de noviembre a asistir al Estadio, pues habría acceso gratuito al parque de pelota para ver el evento, sabiendo que Fátima era una representante y una de las máximas favoritas.

Olmecas de Tabasco celebran triunfo de Fátima Bosch

Olmecas de Tabasco y aficionados, subieron a redes sociales, videos en los cuales se ve a toda la afición esperando el resultado y anuncio de la ganadora, y al escucharse el nombre de Fátima, explota las gradas del equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, que sin estar en temporada tuvo una gran convocatoria viviendo juntos esos instantes históricos.

Las imágenes de la celebración inundaron las redes sociales, pues el triunfo se volvió tendencia nacional al lograr México un premio más de Miss Universo.

Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo en la historia

Esta no es la primera vez que una mexicana gana un premio de este tipo, pues antes de Fátima Bosch otras tres lograron un triunfo similar, desde el ya lejano 1991 cuando Lupita Jones se coronó Miss Universo.

  • LUPITA JONES 1991
  • XIMENA NAVARRETE 2010
  • ANDREA MEZA 2020
  • FATIMA BOSCH 2025

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

