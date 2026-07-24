Estos son TODOS los ESTADIOS en donde Cruz Azul ha sido local después del Estadio Banorte

Han pasado algunos días desde que la Máquina de Cruz Azul disputó su primer juego de local del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio Banorte, esto luego de los problemas que la directiva tuvo para llegar a un nuevo acuerdo con los dueños del Coloso de Santa Úrsula.

cruz azul

Y es que, a lo largo de los últimos años, Cruz Azul ha tenido que lidiar con una serie de problemas relacionados a sus juegos como local luego de no tener un inmueble propio. Ante esta situación, no está de más conocer los estadios en donde los celestes han jugado como local luego de mudarse al Estadio Banorte.

¿En qué estadios Cruz Azul ha jugado como local?

Fue a finales de la década pasada cuando Cruz Azul se mudó al Estadio Banorte luego de varios años en el Estadio Azul. A partir de ese momento, el conjunto cementero ha tenido que lidiar con una serie de problemas que lo han obligado a mudarse en distintas ocasiones.

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Y es que, además de la reciente llegada al estado de Puebla para disputar la última temporada completa, Cruz Azul también ha enfrentado encuentros como local en otros inmuebles como, por ejemplo, el Estadio Azul, al cual han regresado en distintas ocasiones en este periodo de tiempo.

Del mismo modo, Cruz Azul se ha visto obligado a disputar varias temporadas en otros estadios dentro y fuera de la capital del país. Posiblemente, los más recordados por la afición son el Cuauhtémoc de Puebla y el Olímpico Universitario, en donde sumaron su último título de Liga en mayo pasado.

¿En dónde jugará Cruz Azul sus duelos de local en el Apertura 2026?

Luego de los problemas existentes con los nuevos dueños, el acuerdo entre ambas partes finalmente ha llegado, motivo por el cual Cruz Azul, tal y como se esperaba, disputará todos sus duelos de local en el Estadio Banorte a lo largo de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.