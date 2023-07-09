Estados Unidos avanza a las Semifinales de Copa Oro tras vencer a Canadá en penales

Estados Unidos logró vencer a Canadá en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023 y así conseguir su pase a las Semifinales. El conjunto de las barras y las estrellas ganó en penales tras quedar empatado el encuentro en el tiempo regular y en tiempos extra.

El partido comenzó con muchas emociones pero con ambos equipos sin querer cometer algún error en la zona baja. Las grandes jugadas llegaron en el segundo tiempo cuando al minuto 88, Brandon Vázquez abrió el marcador tras un gran pase de Jones.

La emoción y alegría duró muy poco en los aficionados de Estados Unidos pues el VAR intervinó en el partido para marcar un penal por una mano de la defensa. Situación que hizo que Steven Vitoria anotara el gol del empate y se fuera el partido a tiempos extra.

En los tiempos extra las emociones no pararon, al minuto 109, Jacob Shaffelburg le dio la ventaja a Canadá con un gran gol que venció al portero Turner. Tan solo cinco minutos después, el marcador se igualaba pues entraba un gol en propia puerta de Canadá y mandaba el partido a los penales.

En penales, Canadá terminó anotando dos penales y fallando tres cobros, de los cuales dos los atajó el portero Turner. En el caso de Estados Unidos, solo falló un tiro y concretó tres disparos.

Penales Estados Unidos vs Canadá

Steven Vitoria falla el cobró por Canadá. 00

Brandon Vázquez vuela el disparo por Estados Unidos. 0-0

Lim Fraser falla el penal por Canadá, Turner ataja. 0-0

Cade Cowell marca el gol por Estados Unidos. 1-0

Kamal Miller marca el gol por Canadá. 1-1

Gianluca Busio marca el gol por Estados Unidos. 2-1

Russell-Rowe marca el gol por Canadá. 2-2

Jesus Ferreira marca el gol por Estados Unidos 3-2.

Charles Brym falla el tiro por Canadá 3-2.

Minuto 120: Se van a penales.

120' Termina el tiempo extra 2-2. Se definirá en penales.

Minuto 115: Gol de Busio

115': Estados Unidos marca el empate, el portero despejó el disparo de Busio y le rebotó al defensor Kennedy por lo que terminó el balón al fondo de las redes.

Minuto 109: Gol de Canadá

109' Jacob Shaffelburg marca el gol de desempate y tiene a Canadá con un pie en la semifinal.

Minuto 104: Dayne mantiene a Canadá en el partido

104' El portero de Canadá hace un atajadon y evita el gol de Estados Unidos.

Minuto 100' Estados Unidos busca el gol del triunfo

100' Estados Unidos domina el balón e intenta conseguir el gol para evitar los penales.

El partido se va a tiempos extra luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular del encuentro. Al minuto 88, Brandon Vázquez marcó el primer gol del partido con un pase de DeJuan Jones y al minuto 91, el VAR intervinó por una mano en el área de Estados Unidos que el árbitro terminó marcando. El penal lo terminó cobrando Steven Vitoria y empató el marcador para mandar al alargue.

Estados Unidos y Canadá definen al último semifinalista de la Copa Oro 2023. El equipo de 'Las Barras y las Estrellas', comandado por B. J. Callaghan, llega a la ronda de Cuartos de Final tras haber liderado el Grupo A con un registro de 7 puntos.

Por su parte, la escuadra de 'La Hoja de Maple' llega al partido de eliminatoria directa luego de ocupar el segundo puesto del Grupo D con 5 unidades.

El conjunto de Estados Unidos encara el compromiso de los Cuartos de Final luego de haber derrotado a Trinidad y Tobago en la Fecha 3 de la Fase de Grupos del certamen de Concacaf. Del otro lado, la escuadra dirigida por John Herdman llega al encuentro tras haber vencido a Cuba en la Jornada 3 de la primera etapa de la competencia.

La escuadra que logre avanzar a la ronda de semifinales, va a tener como rival a la Selección de Panamá, equipo que logró vencer a Qatar para acceder a la antesala de la Gran Final de la Copa Oro 2023.

En el otro lado de la llave, la otra semifinal la disputa la Selección Mexicana ante Jamaica, cuadros que derrotaron a Costa Rica y Guatemala respectivamente en la ronda de Cuartos de Final.

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¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Oro 2023?

La ronda de semifinales de la Copa Oro 2023 se va a disputar el miércoles 12 de julio. Primero, el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Canadá se va a medir a los ‘Canaleros’ en la cancha del Snapdragon Stadium a las 17:30 horas. Posteriormente, México y Jamaica disputan la otra serie a las 20:00 horas en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

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