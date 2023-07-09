El sábado 8 de julio de 2023, la Selección Mexicana consiguió su pase a las semifinales de la Copa Oro 2023 tras vencer 2-0 a Costa Rica en el Estadio at&t. México llegaba de perder su último partido de la Fase de Grupos pero logró dominar al equipo tico y conseguir su boleto a la siguiente fase.

Los dirigidos por Jimmy Lozano tuvieron un gran desempeño en el segundo tiempo ante Costa Rica y lograron marcar dos goles para así avanzar a las semifinales. Los anotadores fueron Orbelín Pineda y Erick Sánchez.

La Selección Azteca tuvo que esperar hasta el domingo 9 de julio de 2023 a que se disputarán los otros partidos para así conocer al rival que enfrentará en la siguiente fase.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

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El rival de México en Semifinales

El rival de México en las semifinales de la Copa Oro 2023 será la Selección de Jamaica que logró vencer a Guatemala 1-0 en el Estadio TQL ubicado en la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio.

Los dirigidos por Heimer Hallgrimsson marcaron el gol del triunfo al minuto 51 tras pase de Demarai Gray y con una gran definición del defensor Bell.

¿Cuándo será el partido de México vs Jamaica?

El partido de México vs Jamaica será el próximo miércoles 12 de julio de 2023 en el Estadio Allegiant, ubicado en la ciudad de Paradise, Nevada.

El encuentro se tiene programado para que se dispute aproximadamente a las 20:10 horas (tiempo del centro de México), pero el horario se podría mover pues se jugará primero la otra semifinal y en caso de que se vayan a tiempos extra o penales, el partido se recorrería.

La semifinal de México vs Jamaica la podrás ver totalmente gratis y EN VIVO a través de las pantallas de Azteca 7, de la página web y app de TV Azteca Deportes.

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