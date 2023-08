“Estados Unidos y Canadá ya rebasaron a México": ‘Profe’ Cruz

Con la Leagues Cup como otra señal de alerta de que el futbol norteamericano está creciendo a pasos agigantados, el ‘Profe’ Cruz considera que los Estados Unidos y Canadá ya alcanzaron y hasta rebasaron a México tanto a nivel de selecciones, como a nivel de clubes.

El veterano entrenador mexicano habló en exclusiva con Azteca Deportes acerca del momento que vive el balompié azteca, en donde cada vez le cuesta más los enfrentamientos contra sus vecinos del norte.

‘Profe’ Cruz habla del trabajo de la MLS

“La MLS está trabajando muy bien y quiere alcanzarnos, rebasarnos, quitarnos la hegemonía del futbol mexicano, yo no comparto cuando dicen que México es el gigante de la Concacaf, para mí no, Estados Unidos y Canadá ya están a la par, y sí me lo permites quizá están un pasito arriba”, aseguró José Guadalupe Cruz.

El técnico que fuera campeón de la Primera División con el Atlante comparó las cosas que están haciendo bien del otro lado de la frontera, mientras el entorno mexicano se sigue negando a ver el progreso de sus eternos rivales.

“Los progresos de esos países está desequilibrado, tú volteas a ver de dónde se exportan más futbolistas de esta zona a Europa, te darás cuenta que son estadounidenses y canadienses, y no mexicanos”, indicó.

El ‘Profe’ Cruz comentó que actualmente está más vivo que nunca el pique con estos países, tanto a nivel de selecciones, como en clubes, como también se reflejó con el fin de la hegemonía de los equipos aztecas en la Concachampions en la edición del 2022.

“La Leagues Cup, la Nations League y el Mundial de Qatar, son fuertes llamadas de atención para el futbol mexicano”, añadió al respecto.

Para el entrenador mexicano de 55 años de edad es fundamental empezar a copiar los aspectos buenos de la Major League Soccer (MLS) y de los representativos nacionales de los vecinos del norte.

“Nos negamos a ver una realidad, estamos cometiendo el primer gran error, basta de decir que somos el gigante de Concacaf, que con solo pararnos en la cancha nos es suficiente, no hemos visto que Canadá y Estados Unidos en el Azteca nos cuesta vencerlos”, concluyó.

