Estados Unidos vs Jamaica: ¿Cuándo es el partido inaugural de la Copa Oro 2023?

Estados Unidos vs Jamaica será el partido que abra el telón en la Copa Oro 2023. Con el encuentro dará inicio la competencia de la Confederación de América del Norte donde 16 selecciones buscarán el título de la competencia donde el conjunto de las barras y las estrellas es el vigente campeón.

El duelo inaugural será correspondiente a la actividad del grupo A, donde Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves son los otros participantes, quienes pelearán por los dos puestos del sector para la siguiente ronda de la Copa Oro 2023.

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Estados Unidos vs Jamaica: ¿Cómo, cuándo y dónde es el partido inaugural de la Copa Oro 2023?

El próximo sábado 24 de junio, en punto de las 19:30 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, arrancará la Copa Oro 2023 con el duelo Estados Unidos vs Jamaica. El compromiso será en el Soldier Field, casa de los Chicago Bears, equipo de la NFL.

Los grupos de la Copa Oro 2023

Grupo A

Estados Unidos

Jamaica

Trinidad y Tobago

San Cristóbal y Nieves

Grupo B

México

Haití

Honduras

Qatar

Grupo C

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Martinica

Grupo D

Canadá

Cuba

Guatemala

Guadalupe

Estados Unidos busca el bicampeonato de la Copa Oro

Para la edición de 2023 de la Copa Oro, Estados Unidos llegará como el vigente campeón de la competencia: venció a la Selección Mexicana en 2021 en un partido que se disputó en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, y que se definió en los últimos minuto de la prórroga con gol de Miles Robinson.

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Jamaica busca su primer título de Copa Oro

Contrario a la Selección de las barras y las estrellas, que es la segunda máxima ganadora de la Copa Oro, Jamaica aún no sabe lo que es levantar el título de la Confederación de América del Norte: tan solo ha alcanzado la final en dos ocasiones: 2015 y 2017 donde cayó ante México y Estados Unidos, respectivamente. Además, se ha quedado en la ronda de semifinales en las ediciones de 1993, 1998 y 2019.