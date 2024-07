Con divertidos memes: así reaccionaron los mexicanos a la burla de una argentina tras el triunfo en la Copa América

La reciente victoria de la selección argentina en la Copa América 2024 generó, como era de esperarse, una amplia variedad de reacciones y comentarios en las redes sociales. Mientras los jugadores campeones celebraron con entusiasmo su decimosexto título en el torneo, la burla de una usuaria hacia México desató una catarata de respuestas humorísticas.

Los memes se transformaron en la principal arma de contraataque de parte de los mexicanos, para enfrentar las críticas de esta argentina en su cuenta de X. Checa las imágenes y comentarios más divertidos en un nuevo capítulo de esta rivalidad.

El comentario que generó una guerra de memes

Argentina se proclamó bicampeón de la Copa América tras vencer 1-0 a Colombia en la final, celebrada en Miami Gardens. Este triunfo le dio a la Albiceleste su cuarto trofeo en los últimos tres años (ya había ganado la Copa América en el 2021 y la Finalissima y el Mundial en el 2022), por lo que varios fanáticos se mostraron orgullosos por lo conseguido.

Una usuaria argentina se mofó de los seguidores del Tri en X, al comentar que “los mexicanos siguen dolidos desde el mundial”. Además, acompañó su comentario con unos emoticones de bostezo.

las mexicanas siguen dolidos desde el mundial🥱🥱 — zoe | CAMPEONESS🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@zoecitalth) July 15, 2024

Su comentario no cayó para nada bien y la reacción de los mexicanos no se hizo esperar. Por eso, las redes se inundaron de inmediato con ingeniosos memes y comentarios sarcásticos. Las respuestas no solo defendieron a la selección mexicana, sino que también desacreditaron la opinión de la argentina.

Los mejores memes mexicanos contra una usuaria argentina

Cambiaría a la selección mexicana por unos tacos de canasta https://t.co/V71rubiPMw — (tortured) chocomenta 🪶 (@1dechocomenta) July 16, 2024

La rivalidad entre México y Argentina sigue creciendo

La enemistad entre el seleccionado mexicano y el argentino ha visto un gran crecimiento en los últimos años. Mientras que la Albiceleste se burlaba de los triunfos ante el Tri en torneos como el Mundial y la Copa América, México respondía ocurrentemente con la larga sequía de títulos que mantenía Argentina desde 1993.

Sin embargo, los éxitos recientes del equipo de Lionel Messi, el preocupante presente del elenco nacional mexicano y el triunfo 2-0 en Qatar 2022 (que ayudó a la Albiceleste a encaminar su recorrido y complicó al Tri), inclinaron la balanza para los sudamericanos.