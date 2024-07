Picante: esto dijo Conor McGregor de la pelea entre Jake Paul y Mike Perry

Conor McGregor no tardó demasiado en arremeter contra Jake Paul y Mike Perry después de su reciente combate de boxeo en el Amalie Arena de Tampa, Florida. La pelea, que se celebró el sábado por la noche, terminó con una victoria para Jake Paul por nocaut técnico en el sexto asalto y encendió las críticas del artista marcial mixto irlandés.

Este triunfo marcó la décima victoria profesional de Paul en el boxeo, quien rápidamente puso su mira en un nuevo oponente: Mike Tyson. Por otro lado, Perry, conocido por su carrera en MMA y su participación en Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), se espera que retorne a esta promoción para continuar allí su dominio.

La pelea no pasó desapercibida ni para los fanáticos del boxeo ni para McGregor, quien ha mantenido una guerra de palabras con Paul en las últimas semanas. ¿Qué dijo tras el combate?

McGregor no se contuvo en sus críticas

Conor McGregor, fiel a su estilo, utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con lo visto en el ring. “Jake Paul es el mayor imbécil que he visto en mi vida. 40 libras de diferencia de peso, con la cabeza exprimida, y todavía cag... ahí dentro”, escribió el oriundo de Dublín.

"¿Y luego llamar a Mike Tyson? Un hombre de 60 años que acaba de sufrir una emergencia médica en pleno vuelo. Lo juro por Dios, es una lata gorda de mie... El imbécil más valioso”, concluyó con mucha ira su mensaje. El combate entre Paul y Tyson sería justamente este fin de semana, pero debió postergarse por la salud de Kid Dynamite.

No conforme con eso, McGregor, al cabo de un rato, también dirigió un ácido comentario a Perry. “Oye, Mike, estás libre y puedes ir a competir en tu sucio y apestoso campeonato de boxeo. El olor que desprende te hace tener buena suerte. Estás despedido”, disparó.

La respuesta de Perry a los dichos de McGregor en X

Platinum Perry no hizo oídos sordos a los ataques de McGregor. A través de MMA Fighting, declaró: “No tiene ninguna promoción. Él y yo somos dueños de BKFC, así que no puede despedirme. Podemos pelear a puño limpio. Mírame, perdí contra Jake Paul. ¿Por qué no vas a pelear tú contra él en boxeo con los guantes puestos? Creo que sería peor que contra Floyd Mayweather”. Cabe recalcar que McGregor, no pelea desde que se rompió la pierna contra Dustin Poirier en el 2022.