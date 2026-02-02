EA SPORTS FC 26 celebra a la próxima generación del futbol con el regreso de Futuras Estrellas

EA SPORTS FC 26 vuelve a mirar hacia el futuro del deporte más popular del planeta con el lanzamiento de Futuras Estrellas, uno de los eventos más esperados por la comunidad. La edición de este año está liderada por Alyssa Thompson y Estêvão, ambos futbolistas del Chelsea, quienes se convierten en las caras principales de una celebración dedicada a los jugadores y jugadoras sub-23 que ya están dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha.

Futuras Estrellas se ha consolidado como una de las plataformas más creíbles para identificar talento emergente, respaldada por una trayectoria que en ediciones anteriores destacó a nombres como Jude Bellingham, Endrick y Trinity Rodman antes de su explosión definitiva en el fútbol profesional. EA SPORTS FC reafirma así su vínculo con la comunidad, escuchando a los fans que siguen de cerca a las jóvenes promesas desde sus primeros pasos.

Para Alyssa Thompson, formar parte de Futuras Estrellas en FC 26 representa un reconocimiento especial. La delantera destacó la importancia de conectar su trayectoria con los jóvenes aficionados que descubren nuevos talentos a través del videojuego, reforzando el papel de EA SPORTS FC como un puente entre el fútbol real y el digital. En la misma línea, Estêvão señaló que aparecer como Futura Estrella es un sueño cumplido y una motivación extra para seguir creciendo y demostrando su talento en la cancha.

El Equipo 1 de Futuras Estrellas ya está disponible en EA SPORTS FC 26 e incluye una amplia selección de talento masculino y femenino de clubes como Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Arsenal y Atlético de Madrid, entre muchos otros. Esta diversidad refuerza la apuesta del título por representar el presente y el futuro del fútbol global.

Entre las principales novedades de este año destacan las Evoluciones restringidas por edad en Ultimate Team, que permitirán a los jugadores desarrollar y potenciar a jóvenes futbolistas elegibles, convirtiéndolos en verdaderas estrellas según su propio criterio. Además, se suman dos Héroes de Futuras Estrellas: Micah Richards, como “La Explosión”, y Cesc Fàbregas, como “El Arquitecto”, reinterpretando cómo habría sido su futuro desde una perspectiva moderna.

El evento continuará creciendo con el anuncio del Equipo 2 de Futuras Estrellas el próximo 6 de febrero, mientras que a partir del 19 de febrero, Futuras Estrellas también debutará en EA SPORTS FC Mobile, llevando a la próxima generación del fútbol a millones de jugadores en dispositivos móviles.