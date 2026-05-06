Este equipo debe reflejar el deseo de ser el mejor: Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino ha dado una entrevista que se publica en el sitio oficial de la FIFA y en el que recalca el objetivo que desea y transmite a sus seleccionados, cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM está a solo 36 días de comenzar.

Estados Unidos, con su segundo Mundial en la historia y como sede con el mayor número de partidos y teniendo la final del certamen, tiene al cuadro nacional también con la responsabilidad de hacer un buen papel. El timonel argentino tiene el mando de la escuadra y quiere competir al máximo, ganar, cuidar los valores no solo de la selección sino de la nación.

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"Este equipo debe reflejar el deseo de ser el mejor, de competir siempre, de querer ganar y de encarnar los valores que este país transmite al mundo", acotó Pochettino con un amplio recorrido en equipos que ahora tiene este desafio.

Pochettino, trabaja en canalizar las emociones del grupo al ser local, para buscar que se convierta en energia en la cancha

Cuestionaron a Pochettino, que enfrentará en fase de grupos del Mundial a Paraguay, Australia y Turquía, sobre el manejo de las emociones en este Mundial y cómo harán para que no sea una distracción.

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"Creo que toda la presión, la responsabilidad y las expectativas de ser anfitriones se deben transformar en energía", adelantó el ex del Totenham.

El también ex DT del PSG, explicó que todo lo que ocurra alrededor de la selección debe ser algo que sume y se convierta en motivción: "queremos convertir todo esto en algo positivo que nos impulse a esforzarnos más, a no rendirnos y a estar siempre por encima del rival".

Este es el calendario de Estados Unidos para la fase de grupos del Mundial 2026