Este equipo de Europa sería ideal para el crecimiento de Gilberto Mora, pero aún no envió ninguna oferta

Gilberto Mora es el jugador sensación del Mundial Sub-20, pese a que solo tiene 16 años, pero con una carrera por delante. El mediocampista es seguido muy de cerca por varios equipos de Europa, los cuales ya lo tienen en la mira desde antes del arranque del torneo y otros tantos se unieron ahora que está a punto de romper el récord como el mejor mexicano de todos los tiempos . No obstante, solo un club le ayudaría en su crecimiento en el viejo continente.

Más allá de los equipos ya interesados, un reciente informe de la IA aseguró que el Feyenoord es el equipo ideal para el crecimiento de Mora y el cual aún no envía ninguna oferta por él. Lo anterior, ya que el conjunto juega en la Eredivisie, una liga europea que es formativa de nuevos talentos y que sirve como escalón para muchos jugadores latinoamericanos a llegar a niveles más altos en Europa, de donde llegaron 2 ofertas a Xolos, las cuales bateó .

Selección Nacional de México A Gilberto Mora le convendría marcharse a un equipo formativo, como lo es Feyenoord, que juega en la Eredivisie

¿Por qué a Gilberto Mora le conviene ir al Feyenoord en Europa?

Gilberto Mora aún está en crecimiento futbolístico, pues tiene 16 años y la intención es que una vez cumplida la mayoría de edad, pueda emigrar a un equipo de Europa. Pero un riesgo que corre al ir a un grande del viejo continente sería tener poca participación, hasta que con su calidad convenza al equipo y entrenador.

Países Bajos le ayudaría al mediocampista como una escuela, para poderse adaptar al futbol europeo, que en boca de otros futbolistas mexicanos, está en otro nivel debido a la gran exigencia. Un ejemplo de ello es Santiago Gimenez, quien estuvo en el Feyenoord poco más de 2 años hasta que dio el salto a la Serie A con el AC Milan.

Los ejemplos que podría tomar de ejemplo Gilberto Mora en caso de ir a Europa

Gilberto Mora podría llegar a un grande del futbol europeo, aunque ello conlleva un riesgo mayor, pues muy pocos futbolistas mexicanos han dado el gran salto como Javier “Chicharito” Hernández de Chivas al Manchester United, donde triunfó, pero existen otros casos que no corrieron con suerte, como lo fueron:

