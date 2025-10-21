Este sería el nuevo precio de los jerseys de Chivas cuando cambie de marca

Chivas cambiará de marca en sus jerseys para 2026, pues será hasta verano de ese año termina contrato con la empresa alemana que actualmente lo viste. De acuerdo con Footy Headlines, el cuadro rojiblanco, que es el mejor de la Liga BBVA MX en algo que nadie puede creer , ya tiene un preacuerdo con una de las más grandes de Estados Unidos.

La empresa estadounidense Nike solo viste a Pumas en el futbol mexicano y el precio de su playera de local es de 1,899 pesos, posiblemente eso mismo costará el jersey de Chivas tras el cambio de marca. Actualmente, la playera del conjunto rojiblanco, que tiene una estrategia para ganar más dinero , tiene un valor igual que el de la UNAM.

Chivas Las nuevas playeras de Chivas tendrían el mismo costo, pues en comparación con la de otros equipos que representa la marca, cuestan lo mismo

La diferencia de costos entre el jersey de Chivas y Pumas

El jersey de Pumas vale igual que el de Chivas, aunque Guadalajara tiene varias versiones, las cuales incrementan su precio. La playera más costosa del cuadro rojiblanco es la de manga larga local, al ser tasada en 2,799 pesos. Estos son los precios de ambos equipos.

Chivas



Manga larga local – 2,799 pesos

Promo – 2,699 pesos

Réplica – 1,899 pesos

Mujer -1,799 pesos

Niño – 1,599 pesos

Pumas



Local hombre – 1,899 pesos

Local mujer – 1,899 pesos

Niño – 1,599 pesos

La nueva marca de Chivas y sus diferentes equipos en el mundo

Chivas se unirá a una larga lista de grandes clubes en el mundo que lo viste la empresa estadounidense. Barcelona es el equipo más representativo de la marca, cuyo jersey tiene un precio de 1,899 pesos, valor en la que muy posiblemente también tasen las del Guadalajara en verano de 2026.



Barcelona – 1,899 pesos

PSG – 1,899 pesos

Chelsea – 1,899 pesos

Atlético de Madrid – 1,899 pesos

Inter de Milán – 1,899 pesos

En conclusión, la nueva playera de Chivas con su nueva marca seguiría costando el mismo precio, pues los jerseys de los equipos que visten la marca estadounidense tienen el mismo valor en el mercado. No obstante, el costo se puede elevar, dependiendo la versión y si es personalizada.