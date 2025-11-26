deportes
Este es realmente el sueldo que tiene Jesús Gallardo en Toluca actualmente

El lateral izquierdo de 31 años es uno de los mejores pagados de Deportivo Toluca en 2025

Jesús Gallardo: salario en Toluca.
Diego Gonzalez
Liga MX
Aunque es oficial que Deportivo Toluca tiene una baja durísima para los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Diablos Rojos tienen una gran plantilla. Además, este equipo es de los que mejores salarios paga en México. De hecho, Jesús Gallardo tiene 31 años y goza de un buen sueldo en esa institución.

De acuerdo a los datos brindados por SalarySport, sitio especializado en explicar cuánto ganan los futbolistas, Jesús Gallardo tiene un salario de casi 23 millones de pesos mexicanos por año (más de 960 mil euros por temporada). Este es uno de los datos que refleja la abismal diferencia económica entre Toluca y los Bravos de Juárez , su rival en los playoffs de la Liga MX.

Jesús Gallardo, jugador de Toluca

Jesús Gallardo es el lateral izquierdo que más ha utilizado Antonio Mohamed en esta temporada. El ‘Turco’, entrenador argentino de gran trayectoria, confía en él en defensa ya que ha jugado 14 partidos en este Apertura 2025, marcando 4 goles y aportando una asistencia. No por nada es uno de los mejores pagados de los Diablos Rojos. Sí, es que hace valer su salario.

Los números de Jesús Gallardo en Toluca

  • Partidos jugados: 63
  • Encuentros disputados como titular: 59
  • Goles convertidos: 11
  • Asistencias aportadas: 10
  • Tarjetas recibidas: 17 amarillas y ninguna roja
  • Títulos conseguidos: 2 (Torneo Clausura 2025 y Campeón de Campeones 2024-25)
jesus gallardo celebracion toluca

Los jugadores más valiosos de Deportivo Toluca en 2025

  • Alexis Vega (extremo izquierdo, 28 años): 10 millones de euros.
  • Marcel Ruiz (mediocentro, 25 años): 8 millones de euros.
  • Paulinho (delantero centro, 33 años): 7 millones de euros.
  • Helinho (extremo derecho, 25 años): 6.5 millones de euros.
  • Federico Pereira (defensa central, 25 años): 5.5 millones de euros.
  • Jesús Angulo (mediocentro ofensivo, 28 años): 4.5 millones de euros.
  • Bruno Méndez (defensa central, 26 años): 4.5 millones de euros.
  • Santiago Simón (interior derecho, 23 años): 4.5 millones de euros.
  • Nicolás Castro (mediocentro ofensivo, 25 años): 4 millones de euros.
  • Jesús Gallardo (lateral izquierdo, 31 años): 3 millones de euros.
Toluca FC
Diego Gonzalez

