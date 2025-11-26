Juárez vs. Toluca: la abismal diferencia económica que hay entre ambos previo a los cuartos de final de la Liguilla

Este miércoles 26 de noviembre comenzará la Liguilla del Apertura 2025 y uno de los duelos más disparejos, al menos en cuanto a valor de plantillas, es el Juárez vs. Toluca, encuentro que será transmitido de forma gratuita por TV Azteca . Resulta que el equipo de Antonio Mohamed es el favorito a avanzar a las semifinales del torneo en la previa, debido a la diferencia de calidad de sus jugadores respecto a su rival, siendo realmente amplia.

La diferencia económica de las plantillas de Juárez y Toluca

Según información recopilada de Transfermarkt, Juárez cuenta con la doceava plantilla más valiosa de la Liga BBVA MX. Su precio es de 37,4 millones de euros, costando menos de la mitad del valor de la escuadra del Toluca. Esto significa que los Bravos arrancarán la serie como “no favoritos”, factor que pueden utilizar a su favor para sorprender a los Diablos Rojos. Cabe destacar que la serie completa será televisada por TV Azteca .

Por el lado de Toluca, son los claros favoritos a llevarse la serie. La misma fuente alega que el equipo del ‘Turco’ Mohamed está valorado en 75,8 millones de euros, siendo la tercera plantilla más cara del futbol mexicano. Los Diablos Rojos superan a equipos como Tigres, Monterrey y Chivas, otros tres equipos que integran la Liguilla del Apertura 2025. Por esta razón, el cuadro escarlata está obligado a ganar desde la previa.

Comparación de los jugadores más caros entre Juárez y Toluca

La diferencia de jerarquía es más notoria cuando se comparan a los futbolistas de ambos equipos. Por el lado de los Bravos de Juárez, Óscar Estupiñán, delantero colombiano de 28 años, es el jugador más valioso con un precio de 4 millones de euros.

Sin embargo, por el lado de Toluca, existen ocho jugadores más valiosos que el propio Estupiñán, demostrando la diferencia de jerarquía entre ambos planteles. El futbolista mejor valorado de los Diablos Rojos es Alexis Vega, con una ficha tasada en 10 millones de euros. También destacan Marcel Ruiz (8 millones de euros) y Paulinho (7 millones de euros).

¿A qué hora juegan Juárez y Toluca por los cuartos de final del Apertura 2025?

Este miércoles 26 de noviembre, Juárez recibirá a Toluca en La Frontera por el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. El duelo iniciará a las 19:00 horas (Ciudad de México). Cabe destacar que Toluca llega como líder de la fase regular, siendo el vigente campeón de la Liga BBVA MX; mientras que los Bravos lograron clasificar a la Liguilla tras vencer a Pachuca en el Play In.