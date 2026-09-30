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La excelente noticia que recibió Chivas de Guadalajara en plena fecha FIFA

La Selección Nacional de México le dio una buena noticia a las Chivas de Guadalajara

La excelente noticia que recibió Chivas de Guadalajara en plena fecha FIFA

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Las buenas noticias llegan al Club Deportivo Guadalajara. Pues mientras que Chivas congeló negociaciones con un jugador que hoy brilla en la Selección Mexicana, dos de sus jóvenes canteranos tuvieron una noche especial durante el último partido del combinado nacional.

Así como un canterano de Chivas hoy brilla en Europa y en la Selección Nacional, en la actualidad Rafa Márquez confía en los futbolistas jóvenes. Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de las Fuerzas Básicas del “Rebaño Sagrado”, recibieron sus primeros minutos con el equipo absoluto durante el empate 1-1 frente a Perú.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval de Chivas en México Selección Nacional Mexicana
|X @miseleccionmx

Los dos canteranos de Chivas tienen protagonismo en México

El partido ante Perú dejó un momento especial para los dos futbolistas rojiblancos. Cuando corría el minuto 78, el cuerpo técnico decidió mandar al campo a Camberos y Sandoval, quienes hicieron su debut con la Selección Mexicana.

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La convocatoria llegó después de que ambos futbolistas tuvieran actuaciones destacadas con la Selección Nacional Sub-20 durante el Premundial de la Concacaf. Además, los dos comenzaron a ganar protagonismo con el primer equipo de Chivas bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Hugo Camberos
Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20|Crédito: @miseleccionsubs / X

Ese proceso les permitió llamar la atención de Rafa Márquez, quien decidió incluirlos en la convocatoria para la gira de México por Estados Unidos. Ante Perú, tuvieron aproximadamente 15 minutos para comenzar su recorrido con la playera del combinado absoluto.

La actualidad de los canteranos de Chivas y qué le aportan a la Selección Mexicana

Camberos y Sandoval ingresaron acompañados por futbolistas de mayor experiencia, entre ellos Roberto Alvarado. El extremo aportó velocidad y profundidad por los costados, mientras que Sandoval buscó participar por zonas interiores y conectar con sus compañeros.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos
|MEXSPORT

Aunque el tiempo en cancha fue limitado y no pudieron modificar el marcador, ambos sumaron una experiencia importante en su desarrollo. Su debut también confirma el protagonismo que los futbolistas formados en Chivas comienzan a tener dentro de esta nueva etapa de la Selección Mexicana.

Para el Guadalajara, la aparición de dos de sus canteranos con el equipo absoluto representa una noticia positiva durante la Fecha FIFA. Ahora, Camberos y Sandoval deberán continuar con su proceso tanto en Chivas como en la división mayor de la Selección Nacional.

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