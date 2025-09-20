Este es el único jugador mexicano que podría llegar al Real Madrid en los próximos 10 años

La Selección Mexicana ha tenido grandes talentos a lo largo de la historia como por ejemplo, Hirving Lozano, quien tendría un altísimo valor de mercado si estuviese en su prime en 2025 . Sin embargo, desde hace tiempo no se ve un mexicano jugando para el Real Madrid. En este contexto, la inteligencia artificial realizó un extenso análisis y reveló quién será el próximo jugador de México en llegar al conjunto blanco.

Si bien nombró a varios futbolistas que podrían destacarse en los próximos años, la IA de ChatGPT aseguró que Gilberto Mora es el único jugador mexicano capaz de llegar al Real Madrid de aquí a 10 años. Sin embargo, explica que para ello deberá dar el salto a Europa a tiempo y mantener su progresión sin lesiones. Por otro lado, ya se supo por qué Gilberto Mora no jugará los próximos partidos con Tijuana .

@gil_morita Gilberto Mora es el único mexicano que podría jugar en el Real Madrid

¿Por qué Gilberto Mora tiene posibilidades concretas de llegar al Real Madrid, según la IA?

La inteligencia artificial remarca que el juvenil de Xolos ya destacó en primer equipo y en selecciones juveniles, lo que muestra techo alto y adaptación temprana al fútbol profesional. En caso de llegar en 2035, tendrá 27 años, justo la franja de madurez deportiva que el Madrid valora en jugadores ya consolidados.

Ya en este mismo año 2025, grandes clubes y medios europeos lo siguen; hubo incluso reportes de pruebas/ofertas de entrenamiento con academias en Europa. Por otro lado, ChatGPT describe a Mora como un mediapunta con visión y asistencias tempranas; eso encaja con el tipo de talento creativo que clubes grandes buscan.

¿Qué obstáculos deberá afrontar Gilberto Mora para jugar en el Real Madrid?

Por normas FIFA y de mercados, su traslado a Europa tiene límites hasta los 18 a menos que existan excepciones (por eso muchos jóvenes hacen antes estancias/tours o van vía acuerdos). Por otro lado, deberá enfocarse en ganar físico, continuidad y evitar lesiones para competir en las ligas top. La IA recomienda que Mora dé el salto a una liga europea en desarrollo como la de Portugal o Países Bajos.