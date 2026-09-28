Esteban Solari lanzó contundente mensaje tras la derrota de Pumas y sorprendió a todos

Pumas tuvo la posibilidad de ingresar al Top 8 del Apertura 2026, pero desperdició una nueva oportunidad. Los universitarios recibieron a Atlético San Luis por la Jornada 10, equipo que se ubicaba en los puestos más bajos de la tabla general de la Liga BBVA MX. Sin embargo, los Potosinos sorprendieron a los locales y se quedaron con los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas partía como favorito para quedarse con la victoria, pero San Luis impuso condiciones y les arrebató el triunfo con un 2-3 en el marcador final. Esteban Solari asistió a la conferencia de prensa luego del partido y, pese a que el equipo no respondió como quería, asumió la responsabilidad de la derrota, reconociendo que minimizó las capacidades del conjunto potosino.

Esteban Solari asume la culpa de la derrota de Pumas

“Para nosotros era un partido, en nuestra mente, donde se transitaba de otra manera, sobre todo en el primer tiempo y pensábamos que hoy eran tres puntos que se iban a quedar en casa y entonces, seguramente el primer responsable soy yo porque si no logramos llevar el futbol que hacemos a sacar los puntos que necesitamos, evidentemente el responsable soy yo, hay que hacerse cargo”, expresó el timonel argentino.

Pumas 2-3 San Luis |Mexsport

Si bien es cierto que Solari remarcó que su equipo está fallando en ciertas acciones, tampoco dejó de lado que el árbitro tuvo cierto protagonismo en el desarrollo del partido con decisiones que el propio estratega no comparte. El DT no está de acuerdo con las penas máximas que marcó Víctor Alfonso Cáceres, incluso la que pitó a favor de la UNAM.

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“Creo que el partido como estuvo planteado el primer tiempo, la intención clara era nuestra de llevar el partido adelante y obviamente estamos en un momento en el que cada vez que nos acercan al área hay un penal o hay un tiro que termina el gol, hay que hacernos cargo de eso.

Quiere decir que estamos defendiendo mal, entonces si te meten tres goles, por más que duela, han sido de penal aunque no coincida con el referí en los penales que dio y el que nos dio a nosotros; el futbol está lleno de este tipo de cosas”, sentenció.

¿Cómo se encuentra Pumas en la tabla del Apertura 2026?

Con esta nueva derrota, Pumas se ubica en la duodécima posición de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. En estos momentos, está a dos puntos del último equipo que estaría clasificando a la Liguilla, siendo este Xolos de Tijuana con 14 unidades, aunque adeudan un partido.

En la próxima fecha, Pumas volverá a ejercer de local en el Olímpico Universitario, pero esta vez recibirá a Cruz Azul por la Jornada 11. Solari deberá encontrar soluciones lo más rápido posible para que clasificar a la Liguilla no se convierta en un desafío extremo para los universitarios.