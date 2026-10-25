“Nos pesaron las piernas": Esteban Solari remarcó qué le faltó a Pumas para vencer a Tigres

Pumas dejó pasar otra posibilidad de sumar de a tres en el Apertura 2026 y el objetivo de clasificar a la Liguilla luce cada vez más difícil. El cuadro auriazul recibió a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario y, si bien es cierto que comenzó ganando con el gol de Robert Morales, la visita encontró el empate mediante Juan Brunetta, sellando el 1-1 definitivo.

Esteban Solari pasó por conferencia de prensa tras el cotejo y reconoció que a Pumas le costó el tramo final, debido a la carga física que acumularon por la jornada de mitad de semana. El timonel argentino aseguró que a su equipo le “pesaron las piernas”, luego de haber tenido el control del juego durante la mayor parte del partido.

¿Qué dijo Esteban Solari sobre el empate de Pumas?

“Después, cuando nos igualaron, nos pasa que nos llegan una vez y nos empatan; la jugada de Tigres es la primera clara del partido y nos hacen el gol. Ahí nos costó. Nos costó. Ellos generaron después de esa opción tres o cuatro jugadas muy claras también de gol, y no pudimos sostener el ritmo del partido.

Tuvimos algunas oportunidades pero no fueron suficientemente buenas. Pienso que hoy nos pesó, nos pesaron las piernas de jugar hace dos días en Torreón con un hombre menos durante cien minutos; eso no es una excusa, es una realidad, por eso los cambios de los jugadores y que esos últimos 15 minutos no nos vimos como nos tenemos que ver”, expresó el Tano.

TE PUEDE INTERESAR:



Luego, agregó: “Mi vaso está medio lleno y somos el equipo de los primeros 75 minutos que dominó a un gran rival como Tigres con opciones de gol. Lamentablemente no se convierten en los puntos que necesitamos y la contundencia es una cosa, lo del arco en cero al ponernos en ventaja también es otra cosa que tenemos que revisar”.

¿Qué sigue para Pumas en el Apertura 2026?

Pumas tendrá que cambiar rápidamente de página, pues le quedan tres partidos para cerrar la fase regular del Apertura 2026. Su próximo compromiso será ante Puebla por la Jornada 15, encuentro que se disputará el viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

Víctor Arteaga suma minutos de menor para Pumas|Adrian Macias/MEXSPORT

Posteriormente, el equipo dirigido por Esteban Solari tendrá dos pruebas importantes frente a su afición. Primero recibirá al América en el Clásico Capitalino, programado para el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas.

Luego, cerrará su participación en la fase regular contra Rayados de Monterrey, el sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas. Ambos encuentros se jugarán en el Estadio Olímpico Universitario, donde los auriazules buscarán aprovechar la localía para mantenerse en la pelea por la clasificación.