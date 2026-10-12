Esteban Solari revela cómo se siente con los jugadores de Pumas tras los partidos sin victorias

Esteban Solari sigue intentando encontrar el rumbo dentro de Pumas UNAM. Tras haber alcanzado la final del Clausura 2026 con Efraín Juárez, el club debió cambiar de dirección tras la salida de su entrenador. El argentino exPachuca fue el elegido, pero de momento los resultados han sido irregulares. Ahora, tras empatar contra Cruz Azul, confesó cómo se siente con el equipo.

Pumas empató 3-3 ante Cruz Azul en un partidazo disputado en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina extendió su racha positiva jugando en Ciudad Universitaria, mientras que los Felinos perdieron una oportunidad importante para ingresar al Top 8 de la tabla general. Pese a estos resultados, Solari demostró sentirse arropado por sus jugadores.

Esteban Solari confiesa la química que tiene con el vestidor pese a los resultados irregulares

"La verdad que sí, me siento respaldado, creo que hoy los jugadores en la cancha demostraron más que eso, de que me respalden a mí es lo menos importante, lo importante es que ellos creen en lo que estamos construyendo, que a pesar de las dificultades el equipo fue a buscar el partido", expresó el timonel argentino en conferencia de prensa.

|Crédito: Instagram/@tano_solari

En estos momentos, Pumas marcha 12 en la tabla general del Apertura 2026. Cuenta con 13 unidades, pero no está lejos del último equipo que se estaría clasificando a la Liguilla: Tijuana. Los Xolos se ubican octavos con 15 puntos, por lo que solo dos unidades hay de diferencia entre ambos equipos. El primer objetivo de la UNAM será clasificar a la Fiesta Grande y pelear por el título de Liga BBVA MX.

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¿Qué sigue para Esteban Solari y Pumas en la Liga BBVA MX?

Pumas visitará al Atlante el próximo viernes 16 de octubre, por la Jornada 12 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Los universitarios buscarán volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación a la Liguilla.

El equipo de Esteban Solari acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos empates y dos derrotas. Además, tendrá una semana exigente: después de enfrentar a los Potros, visitará a Santos Laguna el miércoles 21 de octubre y recibirá a Tigres el sábado 24. Tres compromisos que pueden marcar el rumbo de los Felinos en la recta final del torneo.