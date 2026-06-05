Efraín Juárez REVELA a Azteca Deportes el motivo de su salida de Pumas: NO QUISIERON RENOVARME

Efraín Juáre está prácticamente fuera de los Pumas. Solamente resta el anuncio del cuadro universitario para decirle adiós al entrenador que los llevó hasta la Final donde perdieron ante Cruz Azul, revelándose que el motivo de su partida es que: NO QUISIERON RENOVARLO.

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Desde hace unos días estaba en el aire su continuidad con los Pumas, hay quienes lo daban por un hecho, pero este 4 de junio eso toma mucha más fuerza y el propio Efraín Juárez reveló al reportero de Azteca Deportes, Alejandro Puello que su salida se da en un mutuo acuerdo.

Efráin explicó que, "no quisieron renovarme" y al no encontrar voluntad de las dos partes, por mutuo acuerdo han decidio separar los caminos.

Solo con esa par de frases está cantado que el canterano de los Pumas se marchará tras un proceso en el que encumbró al equipo del Pedregal y logró como pocos, tener una identificación entre jugadores, afición y la Máxima Casa de Estudios que es la UNAM.

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¿Qué vendría para Efraín Juárez?

Desde hace meses sonaba que Efraín tenía propuestas del futbol de Europa, especialmente de Bélgica. Es ahí donde parece que su destino podría apuntar a territorio belga pues su esposa es de ese país, y al no encontrar un buen acuerdo con Pumas, su carrera podría seguir en Europa en la Belgian Pro League.

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Los números de Efraín Juárez con Pumas

Efraín Juárez se estará despidiendo de Pumas, dejando un saldo positivo ya que en el global de 60 encuentros, ganó 24 de estos, empató 19 duelos y perdió 17, incluyendo la dolorsa Final ante Cruz Azul.