A Cruz Azul le toca su parte: esto cobrarían los celestes ante una posible venta de Roberto Alvarado al extranjero

En meses anteriores el nombre de Roberto Alvarado no era del gusto de la mayoría, pero en las condiciones exigentes es donde se forjan los grandes referentes. Y justamente en una Copa Mundial de la FIFA, el Piojo se levantó como uno de los mejores futbolistas de la selección de Javier Aguirre. Por eso muchos aseguran que de nueva cuenta surgió interés por su ficha y unos recordaron que en caso de una venta…. a Cruz Azul también le tocaría una gran porción de la transacción.

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¿Roberto Alvarado podría salir al extranjero?

Esta historia ya se escuchó en el pasado reciente, cuando el Flamengo se interesó por él en 2024. Se indica que la directiva del conjunto brasileño presentó una oferta formal por el futbolista nacido en Salamanca. Sin embargo, tanto el club como el futbolista decidieron permanecer en el Guadalajara. Parece que se ofrecieron 5 millones de dólares, pero Roberto Alvarado quiso permanecer en Chivas y pelear por el título que se le ha negado a la institución desde el 2017.

Ahora, la vitrina de una Copa del Mundo es muy grande, por lo que las actuaciones de Roberto Alvarado no han pasado desapercibidas. Pese a los serios cuestionamientos que se hicieron en su contra, su torneo internacional lo coloca en un sitio de categoría dentro de un torneo evidentemente plagado de figuras. En ese sentido, los números que generan interés en el extranjeor indican 4 titularidades, 3 asistencias y 340 minutos disputados.

¿Cruz Azul aún tiene porcentaje en la ficha de Roberto Alvarado?

Ya pasaron más de 4 años del fichaje del Piojo desde Cruz Azul, pero varios recordaron precisamente que el futbolista de 27 años sigue perteneciendo a La Máquina. Aunque Roberto Alvarado es jugador del Guadalajara, la mitad de su carta profesional se la quedaron los cementeros. En este caso, alguna venta generaría ingresos bastante interesantes. Si se indica que la ficha del atacante se valúa en 8 millones de dólares, 4 se irían a las arcas de los celestes.

¿Ya hay ofertas formales por Roberto Alvarado en la mesa de Chivas?

En estos momentos la información se debe tratar con pinzas, pues entre verdaderos intereses generados por algunos futbolistas en medio de un Mundial… hay datos y rumores que son humo. Sin embargo, en Brasil se asegura que Roberto Alvarado no regresaría a México. Y es que el Flamengo estaría a punto de presentar una nueva oferta por aquel hombre que les dijo que no hace un par de años. Además, con ese nivel, no sería extraño que lleguen al menos un par de ofertas más a manos de la directiva del Rebaño Sagrado.