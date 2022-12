Esto dijo Lionel Messi de su participación en el próximo Mundial 2026

Lionel Messi cumplió su sueño de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022… el rosarino había perdido la final del 2014 y sabía que posiblemente era su última oportunidad de brillar en la máxima fiesta del fútbol.

Levantar la Copa de la FIFA era la única cuenta pendiente de Lionel Messi como futbolista profesional. Tras haber ganado todo a su paso a nivel de clubes y ahora en selección… todos se preguntan si el astro del PSG continuará con la albiceleste, a lo que Jorge Valdano ayudó a resolver las dudas.

Te puede interesar: Estos son los rumores del próximo mercado de fichajes invernal

¿Seguirá Lionel Messi jugando para la Selección de Argentina?

Jorge Valdano declaró que Lionel Messi tiene toda la intención de jugar la Copa América de 2024 y por tanto el mundial de 2026.

“Cuando lo entrevisté antes de la Copa del Mundo, fuera de cámaras me dijo que iba a jugar su quinta Copa y que ningún jugador ha jugado seis. Me dijo que era imposible, pero también ‘si soy campeón del mundo seguiré vistiendo la camiseta hasta el siguiente Mundial”, dijo el ex Campeón del Mundo a Cope.

Reuters

¿Podrá Messi llegar con 39 años al próximo mundial?

“Veremos si Lionel Messi es capaz. El futbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar en seis Copas del Mundo”, sentenció Jorge Valdano.

Lionel Messi tiene actualmente 35 años de edad; para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el actual ex del Barcelona estará cumpliendo 39 años.

Te puede interesar: ¿En qué lugar terminó la Selección Mexicana en la clasificación oficial de Qatar 2022?

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su continuidad con la Selección Argentina?

“No me voy a retirar de la Selección de Argentina, quiero seguir jugando como campeón. Sufrimos, pero ya tenemos la Copa. Quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir por algo más, gracias a Dios, me dio todo”, declaró Lionel Messi para TyC Sports.

Argentina tendrá la Copa América 2024 como su siguiente asignación, por lo que el equipo de Lionel Scaloni tendrá un buen escenario para defender su título mundial.