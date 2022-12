¿En qué lugar terminó la Selección Mexicana en la clasificación oficial de Qatar 2022?

Qatar 2022 finalizó con uno de los mejores partidos que se haya tenido en una Final. Argentina y Francia llevaron al límite sus capacidades para definir desde los cobros de penal al Campeón. La Albiceleste sumó su tercer título y Lionel Messi inmortalizó su nombre en las Copas del Mundo, un camino que inició con la victoria sobre la Selección Mexicana en la Fase de Grupos.

La FIFA dio a concer los lugares oficiales que ocupó cada selección con el final del Mundial de Qatar 2022; la Selección Mexicana no logró meterse entre las primeras 15 platillas del mundo, lo que repercutirá en su lugar en ranking mundial.

¿En qué lugar finalizó la Selección Mexicana en Qatar 2022?

La Selección Mexicana terminó su participación en Qatar 2022 quedándose en la fase de Grupos. 4 puntos, una derrota, un empate y una victoria no fueron suficientes para avanzar a la ronda de eliminación directa y el equipo nacional cortó una racha de más de 20 años disputando los Octavos de Final.

El equipo que dirigió el Tata Martino se ubicó en el lugar 22 de la clasificación final de la Copa del Mundo, su peor lugar desde el Mundial de 1978, donde tampoco logró avanzar de la primera fase.

Posiciones finales Mundial Qatar 2022

1.- Argentina (venció en la final a Francia)

2.- Francia (perdió la final ante la Argentina)

3.- Croacia (fue eliminado por la albiceleste en semifinales, se quedó con el tercer lugar al vencer a Marruecos)



4.- Marruecos (eliminado en semifinales por Francia, perdió el duelo por el tercer puesto ante Croacia)

5.- Países Bajos (perdió en cuartos de final contra la albiceleste)

6.- Inglaterra (eliminado en cuartos de final por Francia)

7.- Brasil (perdió en cuartos de final ante el equipo de Croacia)

8.- Portugal (cayó en cuartos de final ante los Leones del Atlas)

9.- Japón (eliminado en octavos de final por Croacia)

10.- Senegal (perdió en octavos de final contra e equipo de Los Tres Leones)

11.- Australia (eliminado en octavos de final por el actual campeón)



12.- Suiza (eliminado en octavos de final por Portugal)

13.- España (cayóen octavos de final ante Marruecos).

14.- Estados Unidos (perdió en octavos de final contra la Naranja Mecánica)

15.- Polonia (eliminado en octavos de final por Los Galos)

16.- Corea del Sur (se quedó en octavos de final ante Brasil)

17.- Alemania (eliminado en la primera etapa)

18.- Ecuador (se quedó en la primera fase)

19.- Camerún (no pasó de fase de grupos)

20.- Uruguay (no pasó de fase de grupos)

21.- Túnez (se quedó en la primera fase)

22.- Selección Mexicana (eliminado en la primera fase)

23.- Bélgica (eliminado en la primera etapa)

24.- Ghana (se quedó en la primera fase)

25.- Arabia Saudita (eliminado en la primera etapa)

26.- Irán (se quedó en la primera fase)

27.- Costa Rica (se quedó en la primera fase)

28.- Dinamarca (eliminado en la primera etapa)

29.- Serbia (se quedó en la primera fase)

30.- Gales (no pasó de fase de grupos)

31.- Canadá (no pasó de fase de grupos)

32.- Qatar (no pasó de fase de grupos)

