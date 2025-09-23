Esto es lo que dijo la prensa de Chipre sobre la goleada 5-0 a Memo Ochoa: “Migajas”

Guillermo Ochoa quiere llegar al Mundial 2026 y, en busca de la confianza de Javier Aguirre, firmó por el AEL Limassol. Sin embargo, su primer partido oficial con el equipo chipriota no fue el esperado para el portero mexicano, quien recibió su primer gol a los 20 minutos de partido para terminar siendo goleado . Omonia le metió 5 al equipo del mexicano y la prensa local reaccionó al debut del ‘Memo’ en Chipre.

“El Omonia se mostró impetuoso, dominante y decidido, desmantelando al AEL con un impresionante 5-0 en el GSP. Los verdes de Henning Berg redujeron a los azules y amarillos, a polvo y migajas”, es lo que se puede leer en la crónica realizada por Phileleftheros, medio chipriota. Por otro lado, el Limassol de Ochoa bajó varias posiciones en la liga de Chipre tras la goleada .

Guillermo Ochoa en su debut con AEL Limassol

El mismo medio resalta que ha sido “un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa”, destacando que el portero mexicano recibió más goles en este juego que durante los tres duelos que disputó el Limassol en el inicio de esta campaña. Actualmente, se encuentran en la novena posición del torneo con solamente 4 unidades.

Phileleftheros Prensa chipriota sobre el debut de Ochoa

Por otro lado, el sitio Match Cyprus tituló lo sucedido con el equipo de Ochoa como “Un incendio contra el AEL”, haciendo hincapié sobre que la línea defensiva del Limassol “se quemó ante la pólvora del Omonia”. Si bien muchos creen que el ‘Memo’ fue apuntado por la prensa chipriota, quien recibió la mayor parte de las críticas fue Paolo Tramezani, entrenador italiano del Limassol.

La próxima batalla de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol

Luego de haber firmado un debut para el olvido, el ‘Memo’ Ochoa tendrá la posibilidad de reivindicarse en la próxima jornada de la Primera División de Chipre. Este próximo sábado 27 de septiembre, el Limassol recibirá a Akritas Chlorakas a las 10:00 horas (Ciudad de México) por la quinta fecha liguera. Ambos tienen 4 puntos en el torneo, por lo que en la previa todo indica a que será un partido ajustado.