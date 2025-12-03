Esto necesita Lando Norris, de McLaren, para coronarse campeón del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

La definición del Campeonato de Fórmula 1 2025 se concentra en la última cita del calendario en el circuito de Yas Marina, donde Lando Norris llega con una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen después de la carrera de Qatar. El cierre del serial presenta un escenario directo entre ambos pilotos tras un año que acumuló 23 Grandes Premios y que mantiene abiertas las combinaciones posibles rumbo al título.

Norris aparece en Abu Dhabi con 408 puntos, cifra que coloca al piloto de McLaren en posición de controlar el desenlace del campeonato. Verstappen, con 396 unidades, enfrenta una diferencia que condiciona su aspiración a recuperar el liderato en la tabla general. El margen obliga al neerlandés a depender del resultado de su rival, mientras que el británico solo necesita un lugar dentro de los primeros tres para sentenciar la temporada.

La situación se vuelve clara con el análisis numérico: cualquier resultado dentro del podio asegura el campeonato para Norris. Un primer, segundo o tercer lugar convierte en irrelevante la actuación de Verstappen, incluso si el piloto de Red Bull conquista la victoria y suma el punto adicional por la vuelta rápida.

La ventaja actual otorga a McLaren un escenario favorable siempre que Norris se mantenga dentro de esas posiciones, las posibilidades cambian si Norris se ubica fuera del podio. Un cuarto, quinto, sexto o séptimo sitio deja al británico como campeón únicamente si Verstappen no gana la carrera. En el caso de un octavo puesto, la diferencia se conserva siempre que el neerlandés termine tercero o más atrás. Incluso un abandono o una carrera sin puntos mantendría vigente la posibilidad del título para Norris si Verstappen no logra ubicarse dentro de los tres primeros.

¿Qué pasaría en un posible empate?

El criterio de desempate también influye en las proyecciones. En un eventual empate en unidades, Norris quedaría por encima debido a la cantidad de segundos lugares que acumuló a lo largo de la temporada, un rubro que se convierte en el factor decisivo ante una igualdad absoluta en la clasificación.

La última prueba del año se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre en Yas Marina, un trazado que combina sectores de velocidad y zonas técnicas bajo iluminación artificial. La definición del campeonato dependerá de la manera en que ambos pilotos enfrenten el circuito y de los resultados que finalmente establezcan si Norris se consagra por primera vez o si Verstappen modifica el rumbo del cierre de la temporada, en la que sería una de las mas épicas remontadas en el mundo del deporte.