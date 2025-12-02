deportes
Fecha y hora EXACTA del GP de Abu Dhabi en México, última carrera del año en la Fórmula 1

Este domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el último Gran Premio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Circuito de Yas Marina

Norris, Verstappen, Piastri
@F1
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Este domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el último Gran Premio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Circuito de Yas Marina donde se definirá al campeón del Mundial de Pilotos en un campeonato marcado por la tensión y la rivalidad entre tres protagonistas: Lando Norris, Max Verstappen, actual campeón, y Oscar Piastri. La carrera está pactada a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón?

Luego del Gran Premio de Qatar, Lando Norris se mantiene como líder del campeonato, aunque con apenas 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. El piloto británico de la escudería McLaren dejó escapar la oportunidad de coronarse anticipadamente y ahora depende de un resultado sólido en Abu Dhabi para lograr su primer título mundial.

Verstappen, tetracampeón y actual piloto de Red Bull, llega con la confianza de haber sumado su séptima victoria del año en Losail. ‘Mad Max’ sabe que solo le sirve ganar en Yas Marina y esperar que Norris no supere el cuarto lugar. La presión y la experiencia juegan a su favor, pero la diferencia de puntos lo obliga a un escenario casi perfecto.

El australiano Oscar Piastri, también de McLaren, se mantiene con opciones matemáticas. Para ser campeón necesita ganar la carrera y que Norris termine sexto o peor, además de que Verstappen no supere el segundo lugar. Aunque sus posibilidades son menores, Piastri ha demostrado velocidad y consistencia, lo que lo convierte en un rival incómodo en esta definición.

Un final al estilo de la temporada 2021

El circuito Yas Marina será el escenario de un desenlace que recuerda al histórico 2021, cuando el título también se definió en la última carrera con un final épico donde estuvo involucrado el mexicano Checo Pérez y en el cual Verstappen ganó su primer título de la categoría venciendo en la vuelta final a Lewis Hamilton. 

Los aficionados mexicanos deberán madrugar para seguir la transmisión, pero la expectativa de ver coronarse a un nuevo campeón o el regreso de Verstappen a la cima hace que valga la pena cada minuto.

Max Verstappen
Oscar Piastri
Lando Norris
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

