Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023
El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Diego Cocca habló sobre el grupo que le tocó al cuadro azteca en la edición número 17 de la Copa Oro 2023
El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Diego Cocca, dio su opinión acerca del grupo que le tocó al cuadro nacional, el sector lo integra, Honduras, Qatar y Haití.
“Me gustó el lugar, me gustó el contexto, me gustó el torneo. Tenemos la oportunidad de poder tener a los jugadores, de poder entrenarlos, de competir, de estar en el país anfitrión de la Copa del Mundo, son montón de cosas que hay a favor, después lo que nos toque, a todos los vamos a respetar, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros, nosotros tenemos esta oportunidad de seguir creciendo, de poder bajarle a la Selección Mexicana una idea de juego y este tiempo nos va a ayudar muchísimo”, Diego Cocca.
Diego Cocca y las cuentas pendientes en Copa Oro y a Estados Unidos
“No, yo lo que veo es que tengo muy buenos jugadores y hay que armar un equipo, hay que armar una idea de juego, hay que armar un sistema o varios sistemas dependiendo el rival, dependiendo el momento, el contexto, pero para eso necesitamos tiempo y este torneo me da la posibilidad de tener tiempo con mis jugadores y el compromiso es crecer”, añadió.
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