Esto es lo que realmente cuesta el jersey de la Selección Nacional de México en 2025

La Selección Nacional de México rompió el mercado en este año al sacar un jersey en color negro, emulando a aquella con la que participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que marcó a toda una generación. La playera fue presentada en marzo, tiene un costo de 2,999 pesos y fue utilizada en el Final Four de la Concacaf Nations League, que ganó el combinado azteca, así como la Copa Oro al derrotar 2-1 a Estados Unidos .

El jersey del combinado azteca está inspirado en la cultura y tradición del país, pues los elementos que la cubren son de color dorado, para honrar la Época del Cine de Oro de México. Además, algo que llamó la atención de la playera fue que el escudo nuevamente fue colocado al centro, como la que utilizó en el Mundial Brasil 2014, justa en la que la Selección Nacional fue eliminada en Octavos de Final por Países Bajos .

@miseleccionmx El jersey de la Selección Nacional de México tiene un costo que va desde los 1,999 hasta los 2,999 pesos

Los precios del jersey de la Selección Mexicana en este año

El jersey de la Selección Mexicana se vende en la página oficial de la marca que lo representa y su precio varía, pues va desde los 1,999 hasta los 2,999 pesos. Estas son las opciones para los aficionados:



Jersey niño – 1,999 pesos

Jersey mujer – 2,799 pesos (al momento de redactar esta nota tiene 20% de descuento)

(al momento de redactar esta nota tiene 20% de descuento) Camiseta hombre – 2,799 pesos

Camiseta hombre manga larga - 2,999 pesos

Cabe mencionar que todos los jerseys se pueden personalizar, agregándole el número y nombre de tu jugador favorito, o hacerlo con el tuyo, aunque esa opción tiene un costo adicional de 249 pesos.

Los detalles de la playera de la Selección Mexicana 2025

La playera de la Selección Mexicana 2025 tiene varios elementos a destacar, principalmente, que todos son el color dorado. En el cuello interno viene impregnada la frase “México de Oro”, el escudo es básico, aunque resalta el Águila Real. Mientras que en las mangas y costados tiene patrones inspirados en la Época de Oro del Cine Mexicano, según las especificaciones que el combinado azteca publicó en sus redes sociales.

La nueva piel de nuestra Selección es elegancia pura y reflejo del #MéxicoDeOro. ¡Pura cultura mexicana, caray! 👏🇲🇽#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ @adidasMX pic.twitter.com/XTIuYoiFT8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 15, 2025

¿Cómo será el jersey de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026?

El jersey de la Selección Nacional para el Mundial 2026 aún es una incógnita, pues se desconoce cuándo se dará a conocer y su posible diseño. No obstante, el exjugador Alessandro del Piero publicó una fotografía en las oficinas de la marca que viste al combinado azteca y dejó entrever cómo sería su posible uniforme para la justa que recibirá en casa.

Del Piero filtró todas las camisetas adidas del Mundial 2026. pic.twitter.com/AH1ULOGwLi — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱 (@juanchoserrano_) October 3, 2025

La filtración del posible diseño de la playera de México lleva en medio el calendario azteca, un símbolo que utilizó para el Mundial de Francia 98 y que es una de las más aclamadas por los aficionados, pues además de que la Selección tuvo un gran torneo, es considerada una de las más bonitas en toda su historia.