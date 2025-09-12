Esto fue lo que realmente dijo la prensa de Chipre sobre la llegada de Memo Ochoa a AEL Limassol

Guillermo Ochoa quiere estar presente en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y, a sus 40 años, se convirtió en el quinto mexicano en jugar en la liga de Chipre tras fichar por el AEL Limassol . Con cinco participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA, el portero mexicano llegó como ‘figura mundial’ a la liga chipriota y tuvo una recepción positiva de los distintos medios de comunicación locales.

La reacción de la prensa de Chipre a la llegada de Memo Ochoa al Limassol

Phileleftheros tituló la llegada del mexicano como: “La leyenda mexicana Guillermo Ochoa ya es ‘León’”, en referencia al apodo del Limassol. Como si fuese poco, el diario europeo lo calificó como “uno de los porteros más reconocidos a nivel internacional”. Muchos creen que el ‘Memo’ eligió mal al fichar por el Limassol, pero esto dice la UEFA sobre el equipo europeo .

Crédito: Mexsport Guillermo Ochoa, portero de México

Por otra parte, Omada Reporter elogió la carrera de Ochoa haciendo hincapié en la posibilidad de que el portero esté presente en la próxima Copa del Mundo. Cyprus Mail fue por el mismo camino y expresó que el mexicano eligió al Limassol como un “puente para hacer historia con un sexto Mundial”. El mismo sitio recordó momentos icónicos del ‘Memo’, como su atajada a Neymar en Brasil 2014 y el penalti tapado a Robert Lewandowski en Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR:



Haravgi fue menos apasionado a la hora de anunciar el arribo del mexicano y tituló: “Oficial: ¡Ochoa se une a AEL!”. El artículo resaltó que se trata de un fichaje “experimentado y de garantías” para el equipo chipriota. En resumen, la prensa de Chipre recibió al Memo Ochoa en lo más alto, pese a tener 40 años y estar en la última etapa de su carrera.

¿Cuánto dinero pagó el Limassol por Guillermo Ochoa?

Según diversos reportes, el Limassol no tuvo que poner dinero para fichar a Ochoa. Resulta que el portero mexicano era agente libre al momento de su fichaje, ya que tenía varios meses que había finalizado su contrato con el AVS de Portugal. De esta manera, el conjunto chipriota solo tuvo que llegar a un acuerdo directamente con el agente de Ochoa y con el propio jugador.