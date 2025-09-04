Estos 3 videos de la despedida de Lionel Messi de Argentina están dejando a todos llorando

Llegó el fin de una era en Argentina: Lionel Messi jugará posiblemente su último partido oficial en territorio argentino con la playera celeste y blanca, siendo confirmado por el propio jugador en zona mixta hace unos días . El mundo llora los últimos minutos del astro argentino como jugador de la ‘Albiceleste’, pues en la noche de este jueves 4 de septiembre ante Venezuela habrá ambiente de “despedida” en el Estadio Más Monumental.

Argentina enfrentará a la Venezuela en la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y, con los argentinos ya clasificados, buscarán darle un cierre de carrera a Messi con los colores de su país como si se tratara de una verdadera fiesta. En redes sociales, los aficionados argentinos compartieron videos muy emotivos que han dejado a más de un fanático con lágrimas en los ojos. Estos son los 3 más virales.

AFA / X Lionel Messi jugará su último partido oficial en Argentina

Los 3 videos de la despedida de Lionel Messi que han dejado llorando a todos

No estamos preparados.



Que no sea el último en nuestro país. 🇦🇷🙏🏽

pic.twitter.com/JpOmg6Td0l — Team Leo Messi (@TeamLeoM) September 3, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Último partido oficial en casa antes del Mundial pic.twitter.com/l03vPyHZWZ — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

🇦🇷🥹 Que bárbaro esto que armó AFA Play en honor a lo que será la última presentación de Lionel Messi con la Selección Argentina en nuestro país. Pelos de punta. pic.twitter.com/ImgmduTM5T — JS (@juegosimple__) September 4, 2025

¿A qué hora jugará Lionel Messi su último partido con Argentina?

Según lo planeado, Messi disputará su último partido oficial en suelo argentino este jueves 4 de septiembre, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni reciban a Venezuela en el Estadio Más Monumental. El encuentro comenzará a las 17:30 horas (Ciudad de México) y se dará en el marco de la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina ya se encuentra clasificada como primera, pero querrá que la despedida del ‘10’ sea a la altura.

¿Cuándo debutó Lionel Messi con Argentina?

Se han cumplido más de 20 años desde que Messi tuvo su primera aparición con la selección de Argentina. Su debut fue el 17 de agosto del año 2005 en un amistoso ante Hungría en Budapest. Néstor Pekerman lo ingresó en el segundo tiempo en lugar de Lisandro López, pero el debut del hoy jugador de Inter Miami se vio opacado por una tarjeta roja que recibió antes de su primer minuto de juego.

