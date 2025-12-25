¡También se festaja! Estos son los campeones de invierno de las principales ligas de Europa

Las principales ligas de Europa se encuentran a mitad de la competencia, pero han parado sus actividades durante algunas semanas ante las celebraciones de navidad y año nuevo, por lo que algunos equipos son considerados como "campeones de invierno".

Los campeones de invierno de las principales ligas de Europa

Para conquistar el campeonato es necesario mantener la misma constancia ganadora a lo largo del año, pero algunos equipos han tomado de manera momentánea la cima de las principales ligas europeas tales como la Serie A, LaLiga, la Ligue 1, la Bundesliga y Premier League.

La Liga de Inglaterra no detiene sus actividades en estas fechas y al 25 de diciembre se han disputado 17 fechas con el Arsenal con 39 puntos, solo dos por delante del Manchester City, por lo que buscará mantener su posición para terminar con una prolongada sequía sin conquistar el campeonato.

En Italia, la Serie A también tendrá actividad este fin de semana y con 15 jornadas, es el Inter de Milan el equipo que domina el campeonato, aunque le sigue muy de cerca el AC Milan.

LaLiga de España sí se tomó un descanso y reanudará sus actividades hasta el próximo año y con 18 jornadas disputadas, el Barcelona luce como claro favorito para conquistar el título.

En Francia, la Ligue 1 es dominada sorpresivamente por el Lens, pero necesitará mantener la inercia ganadora para arrebatarle al todopoderoso PSG el título de la liga francesa.

Finalmente, la Bundesliga es la que más tiempo se tomará de descanso reanudando sus actividades hasta la segunda semana de enero, cuando el Bayern Munich volverá a ejercer su dominio absoluto con una campaña en la que se mantiene invicto luego de 15 partidos.

