“Estoy destruido y dolerá por mucho tiempo": Neymar Jr

Neymar Jr ha roto el silencio tras la eliminación de la Selección de Brasil ante Croacia, pues escribió que está “destruido” y que “dolerá por mucho tiempo”. El delantero terminó el partido bastante afectado y llorando por el resultado. Al terminar el encuentro, en la zona mixta dio unas pocas palabras

“La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada”.

Un día después de la eliminación Neymar manda un mensaje para todos sus fans, fans de brasil, compañeros de selección, familia y amigos.

En su publicación, se puede leer que se encuentra destruido psicológicamente y lo cataloga como la derrota que más le ha dolido en su carrera. Pero que a pesar de la derrota, considera que sus compañeros dieron todo y lucharon hasta el final. v

“Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final.

“De eso estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó empeño, compromiso ni dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo… Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección.

“Desafortunadamente no funcionó… Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no reclamar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”.

Aún se desconoce si seguirá jugando con la Selección de Brasil, Neymar Jr tendrá que reportar en los próximos días con el PSG para continuar con la temporada.

