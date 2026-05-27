La estrategia de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para inspirar a los futbolistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 26 de mayo del 2026, la Selección Mexicana dio a conocer en sus redes sociales la estrategia de Javier Aguirre con la finalidad de inspirar, motivar y transmitir a los jugadores la responsabilidad y el orgullo de defender la playera de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siendo uno de los países sedes.

La Selección detalló que los futbolistas históricos de Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Luis Flores, Carlos de los Cobos, Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo fueron los invitados por Aguirre pues fueron parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA en la edición de 1986.

"Los históricos Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Luis Flores, Carlos de los Cobos Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo acudieron a las instalacione del Centro de Alto Rendimiento (CAR) por invitación del director técnico Javier Aguirre, quien también formó parte de la selección que disputó la Copa del Mundo en nuestro país hace 40 años.

De manera individual, los ex mundialistas de 1986 transmitieron mensajes de motivación, inspiración y desearon éxito a la plantilla. Los actuales seleccionados escucharon atentos y agradecieron el respaldo, de cara a su debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio".

Leyendas mundialistas de México 1986 visitaron la concentración de la Selección Nacional. 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/IeKLSqcR3x — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 26, 2026

Mikel Arriola destaca lo que puede hacer la generación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mikel Arriola destacó que la Selección busca conecte generaciones y las leyendas del 86 vivieron un momento histórico pero lo que viene en 2026 se espera que sea más.

"La Selección Nacional tiene algo único ya que conecta generaciones. Los ídolos cambian, los uniformes evolucionan, pero el orgullo de representar a México permanece intacto. Lo que vivieron las leyendas del 86 fue histórico. Pero lo que viene en 2026 también tiene el potencial de serlo", destacó el comisionado Arriola.

Tanto Quirarte, Negrete, Flores, De los Cobos, España, Cruz, Manzo y Trejo presenciaron la práctica vespertina de la Selección Mexicana y recorrieron las renovadas instalaciones del nuevo Centro de Alto Rendimiento. Además, a todos se les obsequió el jersey retro conmemorativo de 1986 y el libro de Nacho Trelles.