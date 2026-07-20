Estrella del Real Madrid deja al equipo para jugar en Estados Unidos

Una de las estrellas del Real Madrid Baloncesto ha decidido ejercer la cláusula en su contrato que le permite terminar su vínculo con el cuadro merengue para buscar la aventura de la NBA en Estados Unidos. El alero Mario Hezonja le comunicó al equipo madrileño que su sueño es volver al mejor básquetbol del mundo.

Hezonja, de 31 años, ejecutó la cláusula de un millón de dólares para ponerle fin a su contrato con el Real Madrid de manera prematura y aspirar a volver a la NBA seis años después de su última etapa. El basquetbolista croata fue reclutado por los Orlando Magic con la quinta selección global del Draft de 2015 y jugó tres temporadas con el equipo de Florida antes de firmar con los Knicks como agente libre en 2018.

Al año siguiente se unió a los Portland Trail Blazers, pero fue traspasado a los Memphis Grizzlies nada más comenzar la temporada 2020-21. Su estancia con el equipo de Tennessee fue corta ya que solo estuvo 20 días con ellos antes de ser cortado y regresar a Europa con el Panathinaikos. Después pasó por el UNICS de Rusia y desde 2022 es jugador del Real Madrid, conjunto con el brilló y maduró como jugador.

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🚨 BREAKING: Mario Hezonja reportedly informed Real Madrid that he is leaving the club to RETURN to the NBA 🔥👀 pic.twitter.com/jxRnGASBWN — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 20, 2026

¿A cuáles equipos de Estados Unidos podría llegar Mario Hezonja, estrella del Real Madrid?

Hezonja es un jugador atractivo para los equipos contendientes al título de la NBA porque es un veterano que puede jugar múltiples posiciones gracias a su tamaño. Además, ya cuenta en su palmarés con haber sido el Jugador Más Valioso de la Liga Endesa en la última temporada.

Durante su estancia previa en la NBA, el alero croata registró 6.9 puntos con 3.1 rebotes tras una media de 18.5 minutos por encuentro disputado después de ver acción en 330 partidos de temporada regular.