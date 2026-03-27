La estrella de Portugal, Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez salga en una mala noche: “ESPERO QUE NO ME HAGA GOLES DE NUEVO”

El mediocampista ofensivo Bruno Fernandes, estuvo este viernes en conferencia de prensa de Portugal en donde habló sobre Raúl Jiménez a quien conoce muy bien pues se han cruzado en la Premier League y ha recibido goles de ofensivo mexicano por lo que espera que en el partido de este 28 de marzo salga en una mala noche.

Te podría interesar: Marcelo Flores, uno de los mejores de Liga MX que se lleva casi 135 mil pesos al mes en su salario

Fernandes, actual jugador de Manchester United y con un valor de 40 millones de euros, pero que llegó a estar valorado en 90 millones, se mostró amistoso, bromista e ilusionado de jugar en México y tener una oportunida de este tipo, recordando qye Raúl Jiménez es a quien más conoce pero que seguramente hay muchos otros jugadores por los cuales mostrar respeto.

Te podría interesar: Este sería el 11 de México para enfrentarse a Portugal

Bruno Fernandes, señala que Raúl Jiménez le ha marcado goles: "espero ahora no los haga"

"Conozco muy bien lo de jugar en contra (de Raúl Jiménez). Ya me ha marcado algunos goles también y esperemos no lo haga de nuevo

Pero obviamente no creo que sea solo él, pero hablé con él una grabación donde coincidimos y hablamos del partido, hablamos de lo que podría ser jugar aquí, en el Azteca. Creo que será un partido importante para los dos equipos porque se vuelve a jugar en el Azteca con todo el trabajo que tuvieron ahí. Pero como he dicho, México tiene otros jugadores importantes y tal vez no son muy conocidos, para mí también como el caso de Raúl, pero tenemos mucho respeto de lo que pueden hacer", comentó el atacante de los Red Devils.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de México en contra de Portugal?

El duelo de este 28 de marzo de México en contra de Portugal, lo podras ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración de FUT Azteca desde las 6:50 de la tarde. Una hora antes podrás también disfrutar de una previa con todo lo ocurrido en el Estadio Banorte.