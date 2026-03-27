Casi 135 mil pesos semales es lo que se estima, GANA el canadiense Marcelo Flores en Tigres

Entre tanta polémica y comentarios sobre las recientes declaraciones de Marcelo Flores ahora jugando para Canadá, coyunturalmente se recuerda que es uno de los jugadores en Liga MX, con un enorme salario gracias a su talento, experiencia y formación que no se encuentra en todos lados, ganando aproximadamente de acuerdo a reportes 135 mil pesos a la semana, una verdadera fortuna.

Te podría interesar: Adiós a Dr Wagner, Santo y Blue Demon de la justa mundialista ¡FIFA decide que 'no podrán acudir'!

Con solo 22 años y un reciente paso por las divisiones inferiores del Arsenal en donde dio destellos y un breve paso por el futbol español, Marcelo Flores es uno de los elementos importantes de la Liga MX aunque se sigue esperando mucho más de él.

Ese talento que ha mostrado, lo llevó a Selección Mexicana pero también a que en Canadá -donde nació- se fijarán en él para invtarlo a conocer más del equipo nacional, y eventualmente decidirse a jugar con el cuadro canadiense, lo cual ya ocurrió. Marcelo Flores y Canadá hicieron ante la FIFA el trámite necesario para ser parte de las filas de dicha selección y su debut es inminente en la Fecha FIFA en la que enfrentarán a Islandia el sábado y a Túnez el martes 31 de marzo.

Me siento mucho más feliz aquí

Te podría interesar: OFICIALMENTE jugador de Argentina queda fuera de la Copa Mundial de la FIFA por lesión de ligamentos

Pretty interesting the way Marcelo Flores talks about Jesse Marsch in his first interview with @onesoccer



“How big of a role did Jesse [Marsch] play?”



“Massive”#CanMNT pic.twitter.com/uYMyZnCfZE — RGF (@rgfray1) March 26, 2026

Marcelo Flores, y sus declaraciones polémicas en la que da a entender que la cultura mexicana no va con su estilo

“Nunca había estado en un campamento de Canadá, siempre estuve en el sistema de México, así que no sabía qué esperar.

Pero ahora que estoy aquí ves lo GRANDIOSO que es el grupo, el vínculo entre ellos y con el cuerpo técnico. Siento que el poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió MÁS COMO ESTAR EN CASA que todos esos años en MÉXICO. No digo nada malo del equipo, pero es algo cultural, NO ENCAJABA CON MI ESTILO ni con el vínculo que sentí.

No puedo esperar el debut. Es otro sueño hecho realidad. Me siento mucho más feliz aquí y estoy más emocionado que nada”.

Marcelo Flores, ganaría 7 millones de pesos anuales en Tigres

El delantero Marcelo Flores, de 22 años, estaría ganando con el cuadro de Tigres actualmente 7 millones de pesos, lo que se traduce en $134 mil 615 pesos a la semana, una verdadera fortuna.

Tigres es uno de los equipos con mejores presupuestos y también gran plantilla, de la cual no está exento el canadiense Marcelo Flores, quien este torneo suma 48.33 por ciento de los minutos jugados en el torneo. Con tres goles en 522 minutos de acción en el Clausura 2026 de la Liga MX, Marcelo Flores será el 'refuerzo' de Canadá en esta Fecha FIFA y se encamina a ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.