Exportero de Rayados agrede con PUÑETAZO a su rival en pleno partido (VIDEO)

Lo que debía ser una fiesta del futbol regional entre el SD Huesca y el Real Zaragoza se transformó en un campo de batalla donde el gran protagonista fue el exportero de Rayados de Monterrey, Esteban Andrada.

Todo estalló en el tiempo de descuento, concretamente al minuto 96. La tensión ya era máxima tras la expulsión de Dani Tasende por una agresión sin balón sobre Enol. Mientras el colegiado Arcediano Monescillo era llamado por el VAR para revisar la jugada, los cables se cruzaron en la mente de Andrada. El guardameta argentino, presa de una desesperación inexplicable, increpó cara a cara al árbitro antes de propinarle un brutal e inédito puñetazo al capitán azulgrana, Jorge Pulido.

La imagen, que ya da la vuelta al mundo, desató una batalla campal en el césped de El Alcoraz. La violencia de la acción provocó la reacción inmediata de Dani Jiménez, quien salió disparado para golpear al argentino en represalia, terminando también expulsado. La gravedad del incidente fue tal que la Policía Nacional tuvo que intervenir de emergencia dentro del terreno de juego para separar a los jugadores y evitar que la situación pasara a mayores.

¿Sanción histórica en puerta para Esteban Andrada?

El acta arbitral refleja una violencia "sin precedentes y fuera de toda lógica deportiva". Expertos en justicia deportiva en España sugieren que el "Sabandija" podría enfrentar una suspensión que supere los 15 partidos, o incluso una inhabilitación temporal, dada la naturaleza del ataque a un compañero de profesión.

Le sacaron tarjeta roja a Esteban Andrada por empujar al rival, pero después ha dicho bueno si me van a expulsar que valga la pena y fue a tirarle un puñetazo en la cara.



Este video le dará la vuelta al mundo. pic.twitter.com/DUHFFGKpgO — Roberto Haz (@tudimebeto) April 26, 2026

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Andrada, que llegó a España buscando nuevos retos tras su paso por la Liga MX, ha quedado marcado por una acción que empaña su trayectoria y que, con seguridad, recibirá un castigo ejemplarizante por parte del Comité de Competición. El futbol español clama justicia ante una agresión que no tiene cabida en el deporte.

