Bombazo: el club de Liga MX que quiere sacar a Gilberto Mora de Tijuana

El mercado todavía no abre oficialmente, pero ya empieza a moverse por debajo de la mesa.

En este caso, uno de los nombres que más ruido ha generado en las últimas horas es el de Gilberto Mora, la joya de Xolos de Tijuana que, con apenas 17 años, ya se ganó un lugar en la conversación del futbol mexicano.

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Sin embargo, lo que parecía una historia con destino directo a Europa podría tomar un giro inesperado. Rayados va por la joya de los Xolos.

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Rayados de Monterrey quiere hacerse con los servicios de Gilberto Mora

En medio del seguimiento internacional que ha tenido el juvenil, surgió una versión que sacudió el panorama. Desde el entorno periodístico se dejó entrever que Monterrey ya tiene en la mira a Mora y que podría intentar sumarlo en el próximo mercado.

Y es que el equipo regiomontano lleva tiempo apostando por perfiles jóvenes con proyección, pero también con presente. Y Mora encaja exactamente en ese molde: talento natural, personalidad en la cancha y una evolución que ha sido más rápida de lo habitual.

No hay confirmación oficial, pero el simple hecho de que ese escenario exista cambia todo el panorama.

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De Europa a un posible movimiento interno

Hasta hace poco, el nombre de Mora estaba vinculado con clubes europeos de primer nivel. Equipos como Real Madrid, Barcelona o Manchester United lo han seguido de cerca, conscientes del potencial que tiene a mediano plazo.

Por eso, la posibilidad de que su siguiente paso sea dentro de la Liga MX sorprende.

No sería lo habitual, pero tampoco sería ilógico. Un movimiento a Monterrey le permitiría competir en un entorno de mayor exigencia sin salir del país, en una estructura que suele potenciar este tipo de perfiles antes de dar el salto internacional.

Por ahora, no hay negociaciones cerradas ni ofertas confirmadas. Pero el interés existe, y en este tipo de casos, eso suele ser suficiente para que todo avance rápido.